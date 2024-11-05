Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'e karşı güçlü duruş sergilemeliyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kırgızistan'da, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Yüksek düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyimizin 6. toplantısı ile yarın gerçekleştireceğimiz Türk Devletleri Teşkilatımızın 11. zirvesi vesilesiyle Kırgız Cumhuriyeti'nde bulunmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Günümüz egemen ve bağımsız Kırgız Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Kara Kırgız Özerk Bölgesi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü bu vesileyle yürekten tebrik ediyorum.

"İlişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükselttik"

33 yıl önce Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olarak köklü bağlarımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Kıymetli kardeşim Sayın Cabarov'la yaptığımız ikili ve heyetler arası görüşmelerimizde ilişkilerimizi tüm veçeleriyle gözden geçirdik. 2011 yılında tesis etmiş olduğumuz stratejik ortaklık ilişkilerimizi biraz önce imzaladığımız belgeyle kardeşliğimize yakışır şekilde kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine yükselttik.

Güvenlik, enerji, eğitim, sağlık ve kültür gibi birçok alanda ortak açıklama dahil 19 anlaşmayı bugün imzaladık. Bugün ayrıca güvenlik, savunma, sanayii ve terörle mücadelede atılabilecek ortak adımları değerlendirdik. Bu vesileyle değerli kardeşime FETÖ ile mücadelemize verdiği destek için teşekkür ediyorum. Bu dayanışmanın önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğine inanıyorum.

"Türkiye, Kırgızistan'a yatırım yapan ilk 5 ülke arasındadır"

Ayrıca geçtiğimiz yıl 2 milyar dolara yaklaşan ticaret hacmimizi 5 milyar dolara çıkarmak için atacağımız adımları değerlendirdik. Türkiye, Kırgızistan'a yatırım yapan ilk 5 ülke arasındadır. Artık dünyada bir marka haline gelen inşaat firmalarımız ülkenizde toplam değeri 1 milyar dolara yaklaşan 90'dan fazla projeyi tamamlamıştır. Bu temelde yatırımların karşılıklı teşviki ve iş insanlarımızın desteklenmesi konusunda yapılabilecekleri değerli kardeşimle beraber ele aldık. TİKA'nın Bişkek'te inşa ettiği ve donattığı Kırgız Türk Dostluk Devlet Hastanesi'nin açılışını da bugün gerçekleştireceğiz. Gerek TİKA gerek diğer ilgili kuruluşlarımız aracılığıyla kardeş Kırgız halkının refahını artırmaya yönelik gayretlerimizi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Sayın Cumhurbaşkanı ile küresel ve bölgesel meseleler hakkında da fikir teatisinde bulunduk. Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarındaki ve Lübnan'daki İsrail mezalimini görüşmelerimizde öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Türk Dünyası olarak Gazze'de yaşanan insanlık dramı karşısında güçlü duruş sergilememiz gerekiyor. Çok boyutlu ilişkilerimizi uluslararası teşkilatlar bünyesinde de sürdürüyoruz. Yarın yapılacak 11. Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'nde Kırgız Cumhuriyeti aile meclisimizin dönem başkanlığını Kazakistan'dan devralacak. Kırgızistan'ın dönem başkanlığında birliğimiz gücümüzdür şiarıyla Türk dünyasında iş birliğinin daha da gelişmesine önemli katkıda bulunacağının tüm samimiyetimle inanıyorum.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından Manas Nişanı takdim edildi. pic.twitter.com/mMw8IH9MUK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 5, 2024

"Manas Nişanı'nın büyük bir kıvançla kabul ediyorum"

Kırgız halkı için çok kıymetli olan Manas nişanını şahsıma tevcih eden değerli kardeşim Sayın Cabarov'a şükranlarımı şahsım ve milletim adına özellikle ifade ediyorum. Bu ali nişana layık görülmem ata yurdumuz Kırgız Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdiğim resmi ziyareti taçlandırdı. Manas Nişanı'nın ülkelerimiz arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğin sarsılmaz bir sembolü olarak büyük bir kıvançla kabul ediyorum. Bu düşüncelerle şahsıma ve heyetime gösterilen samimi misafirperverlik için Cumhurbaşkanı Sayın Cabarov başta olmak üzere Kırgız yetkililerine ve kardeş Kırgızistan halkına özellikle şükranlarımı iletiyorum. İstişarelerimizin ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyorum.