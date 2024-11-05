2 ton uyuşturucu ele geçirildi, 42 zehir taciri tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Bitlis, Diyarbakır, Van, Manisa, Ankara, Artvin, Antalya, Malatya, Sakarya, Hatay, Gaziantep, Mersin, Aydın ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarınca "Narkoçelik-46” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

14 ilde düzenlenen operasyonlarda, 2 ton 3 kg uyuşturucu madde, 2 milyon 976 bin 345 adet kök kenevir ve kök skunk ile 68 bin 737 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 67 zehir tacirinden 42'si tutuklandı, diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

"Uyuşturucu küresel bir felaket"

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

‘’Uyuşturucu, mücadele alanlarımızın başında geliyor. Uyuşturucuyu ‘’küresel bir felaket’’ olarak görüyoruz. Dünyanın en sinsi düşmanı olan bu illeti, özellikle göz aydınlığımız evlatlarımızdan uzak tutmak, onların uyuşturucu ağına düşmesini engellemek, öncelikli görevlerimizden. İçişleri ailesi olarak ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."