Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun Dereli'de afetzedeler için inşa edilen konutların teslim töreninde bir sürprizle karşılaştı.

Muhammet Sarıyıldız, dükkan anahtarını almak için oradaydı. Cumhurbaşkanıyla yıllar öncesine ait anısı vardı:

"Biz Refah Partisi Gençlik Kolları başkanıyken o ilçemize gelmişti. Daha sonra hapis çıkışında geldiğinde ilçenin girişinde biz onun otobüsünün önünü kesmiştik. Geleceğini biliyorduk o zaman AK Parti henüz kurulmamıştı.

Beraber Alucra'ya gittik. Alucra Şenliklerine gidiyordu orada onunla ilgili anılarımız da var. Beraber birlikte yemek yemiştik. Bugün kendisiyle de o anılarımızı paylaştık. Çok memnun oldu biz de sevindik."

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Dereli-Doğankent Afet Konutlarında evini teslim alan bir aileye misafir oldu. pic.twitter.com/6yAZ3BIE18 — AK Parti (@Akparti) January 29, 2022

Sarıyıldız'ın elindeki fotoğraflar da o günlere ait. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyıldız ailesinin evini de ziyaret etti.