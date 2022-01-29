Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Giresun'da fotoğraf sürprizi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Dereli'de anahtar teslim töreninde bir afetzede sürpriz yaptı. Muhammet Sarıyıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 21 yıl önce Dereli ziyaretinde çekilen fotoğrafları gösterdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun Dereli'de afetzedeler için inşa edilen konutların teslim töreninde bir sürprizle karşılaştı.
Muhammet Sarıyıldız, dükkan anahtarını almak için oradaydı. Cumhurbaşkanıyla yıllar öncesine ait anısı vardı:
"Biz Refah Partisi Gençlik Kolları başkanıyken o ilçemize gelmişti. Daha sonra hapis çıkışında geldiğinde ilçenin girişinde biz onun otobüsünün önünü kesmiştik. Geleceğini biliyorduk o zaman AK Parti henüz kurulmamıştı.
Beraber Alucra'ya gittik. Alucra Şenliklerine gidiyordu orada onunla ilgili anılarımız da var. Beraber birlikte yemek yemiştik. Bugün kendisiyle de o anılarımızı paylaştık. Çok memnun oldu biz de sevindik."
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Dereli-Doğankent Afet Konutlarında evini teslim alan bir aileye misafir oldu. pic.twitter.com/6yAZ3BIE18— AK Parti (@Akparti) January 29, 2022
Sarıyıldız'ın elindeki fotoğraflar da o günlere ait. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarıyıldız ailesinin evini de ziyaret etti.