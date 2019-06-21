Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Zonguldak’ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Erdoğan Bektaş ve Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'a birer tebrik telgrafı gönderdi.

Kaynak: AA