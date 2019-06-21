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Cumhurbaşkanı Erdoğan Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
21 Haziran 2019 Cuma 12:11 - Son Güncelleme 21 Haziran 2019 Cuma 12:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan'a birer tebrik telgrafı gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Zonguldak’ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Erdoğan Bektaş ve Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan'a birer tebrik telgrafı gönderdi.
Kaynak: AA
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