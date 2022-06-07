Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zarifoğlu ve Karakoç'u andı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kalemlerinden taşan büyük sevdaların, ömürlerine sığmayan büyük davaların iki güzel adamı, edebiyatımızın usta sanatçıları Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum" ifadesini kullandı.
Kalemlerinden taşan büyük sevdaların, ömürlerine sığmayan büyük davaların iki güzel adamı, edebiyatımızın usta sanatçıları Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu’nu vefatlarının yıl dönümünde rahmetle, hasretle yâd ediyorum. pic.twitter.com/tvZMGalGa2— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 7, 2022
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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