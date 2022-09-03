Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda TEKNOFEST 2022'de konuştu.

TEKNOFES'in her geçen yıl büyük bir şölene dönüştüğünü ifade eden Erdoğan, "Etkinliğin gençlerimiz tarafından bu derece benimsenmesi gerçek anlamda bir zihni devrimdir dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir teknoloji etkinliğinin özellikle gençlerimiz tarafından bu derece benimsenmesi gerçek anlamda bir zihni devrimdir.https://t.co/d2bDDLwSvs pic.twitter.com/h1iHegUckf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 3, 2022

Teknojiyle her alanda Türkiye'nin gelişimi için büyük bir çaba sarf ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Her bakımdan güçlü olmak mecburiyetindeyiz aksi halde bizi Suriye'den de, Ukrayna'dan da, Bosna'dan da beter ederler" sözleriyle güçlü olma mesajı verdi.

Yunanistan'a sert tepki gösteren Erdoğan, "Bak Yunan tarihe dön, çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Samsun’da ilk defa sizlerin takdirine sunulan Kızılelma insansız savaş uçağımız dünya harp tarihinde oyun değiştirici bir hamle olarak görülmektedir.https://t.co/d2bDDLwSvs pic.twitter.com/RYdxFn0nwB — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 3, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

TEKNOFEST ülkemizin geleceğinin farklı bir ufuk çizgisi. TEKNOFEST 107 ayrı ülkeden katılan 600 bin gencimizin yarıştığı bir şölene dönüştü. Bu bir zihni devrimdir.

Bu gençlik cumhuriyet tarihi boyunca hep demokrasinin, kalkınmanın yanında yer alarak ülkesini yüceltmiştir. 20 yıldır verdiğimiz mücadelede bizim de yanımızda yer almış en büyük güç ve moral kaynağımız olmuştur. Bu gençliği burada TEKNOFEST'te görüyorum. Türkiye'nin gerçeği de ihtiyacı da TEKNOFEST kuşağıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz siyasi, ekonomik, teknolojik, diplomatik, askeri, sosyal, kültürel her bakımdan güçlü olmak mecburiyetindeyiz. Aksi takdirde emin olun bizi Suriye’den de Ukrayna’dan da Bosna’dan da beter ederler.https://t.co/d2bDDLwSvs pic.twitter.com/y4JEQrr8pJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 3, 2022

Dün bize parasıyla savunma sanayi teknolojisi ürünü vermeyen ülkelere artık ihracat yapar hale geldik.

Dünyanın her yerinde teknolojik atılımların öncüsü savunma sanayidir. İnsansız hava araçlarımız savunma sanayinin yanında lojistikten tarıma kadar pek çok yerde kendilerine yer bulmaya başlamışlardır.

Dün Nuri Demirağ, Nuri Killigil'e, Vecihi Hürkuş'a ve Şakir Zümre'ye yaptıkları eziyetleri bugünkü gençlerimize yapmalarına izin vermedik, vermeyeceğiz.

Ülkemizi teknolojinin gücü üzerinde yükseltme azminin ışığı parlıyor. Bugün yüzde 80 yerli ve milli, savunma sanayiine sahibiz.

Kızılelma insansız savaş uçağımız, dünya harp tarihinde oyun değiştirici bir hamledir.

Son çeyrekte 7,6 büyüdük. Türkiye şu anda büyümede 2. sırada. Çılgın Türkler büyüyerek yoluna devam ediyor.

Her bakımdan güçlü olmak mecburiyetindeyiz aksi halde bizi Suriye'den de, Ukrayna'dan da, Bosna'dan da beter ederler.

Ülkemizin böyle bir coğrafyada zayıf olmak gibi bir şansı yoktur, ülkemizi her bakımdan güçlü tutmak zorundayız. Bir fikrim var diyen gençlerin yurt dışına gitmeyi düğündüğü değil, diğer ülkelerdeki gençlerin ülkemize akın ettiği bir teknoloji iklimi inşa etmeliyiz.

İnsanlarımızı birbirine düşman etmekten başka bir numarası olmayanlar bu dediklerimizi anlayamazlar. Biz eserlerimizle milletimizin, gençlerimizin karşındayız.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ey Yunan, tarihe bak. Çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan’a bizim tek cümlemiz var, “İzmir’i unutma.”https://t.co/d2bDDLwSvs pic.twitter.com/FQ65mHORrx — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 3, 2022

Yunanistan'a sert tepki: Ey Yunan tarihe dön

Şu anda Amerika Dedeağaç'a silahları, uçakları gönderiyor mu? Bak Yunan tarihe dön, çok daha ileri gidersen bunun bedeli ağır olur ağır. Yunanistan'a bizim tek cümlemiz var. İzmir'i unutma. Adaları işgal etmeniz filan bizi bağlamaz, vakti saati geldiğinde gereğini yaparız. Hani diyoruz ya bir gece ansızın gelebiliriz.