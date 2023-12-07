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Gündem
AA 07.12.2023 19:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan temaslarının ardından yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan'daki temaslarının ardından İstanbul'a geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan temaslarının ardından yurda döndü

Özel uçak "TUR" ile 20.30'da Atatürk Havalimanı'na gelen Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer karşıladı.

Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da yurda döndü.

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