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Gündem
AA 07.12.2023 19:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'da Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'ni ziyaret etti. Erdoğan, burada Dr. Sadık Ahmet'in ailesini ve Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabulü ve çalışma yemeğinin ardından Büyükelçilik Konutu'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada ayrı ayrı Avrupa Teknoloji Konseyi Başkanı Byron Nicolaides ile Batı Trakya davasının sembol ismi Dr. Sadık Ahmet'in ailesi ve Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği'ni ziyaret etti

Erdoğan, Büyükelçilik Konutu'na gelişinde Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman ile de bir süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a elçilik ziyaretinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

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