Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çatalca'da halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Çatalcalı kardeşlerim sizlerle çok müstesna bir günde böyle sürpriz bir araya geldik. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerifi adeta tacı durumunda olan Ramazan Bayramı'nı da geride bıraktık. Ramazan Bayramı'nı da istedim ki Çatalca'da siz kardeşlerimle bir arada geçireyim ve bayramın ertesinde de bugün belediyemizi bir ziyaret edelim istedim. Sizlerin de burada böyle ani bir araya gelişiniz benim için ayrı bir mutluluk vesilesi oldu. Bundan dolayı gerek Başkan'ıma gerek muhtarlarımıza gerekse siz değerli Çatalcalı kardeşlerime kalbi şükranlarımı bildiriyorum. Bayramınız tekrar mübarek olsun.

"Türkiye'de 76 üniversitemiz varken şu anda 207 üniversitemiz var"

Daha nice bayramlarda bir araya gelmek üzere sizlere kısa bir selamlama yapayım istedim. Yola çıkarken bizim eğitim, sağlık, adalet, emniyet, enerji, ulaşım, tarım, bütün bu alanlarda çok büyük sözümüz vardı. Hamdolsun, bu sözlerimizi büyük ölçüde yerine getirdik. Sağlıkta hastanelerimizde attığımız adımlarla, eğitimde attığımız adımlarla, Türkiye'de 76 üniversitemiz varken şu anda 207 üniversitemiz var. Üniversitemizin olmadığı ilimiz yok. 81 vilayetin tamamında artık üniversitemiz var.

Yani, benim Iğdır'daki kardeşim, Hakkari'deki kardeşim, Muş'taki kardeşim çocuğunu üniversiteye göndermek için İstanbul'a, Ankara'ya değil artık Muş'ta üniversite var, Iğdır'da üniversite var. Rahatlıkla oradaki üniversitelerde de çocuklarını okutma şansları var. Nerelerden nerelere geldik. Aynı şekilde Çatalca'da'da alt yapı üst yapıda birçok adımlar attık. Sizler de bunu karşılıksız bırakmadınız ve Mesut kardeşimizi Çatalca'ya Belediye Başkanı yapmak suretiyle yeni bir dönemi başlattınız.

İnşallah birçok adımlardan sonra altyapıyla beraber şu anda, bu yaz inşallah Karayollarıyla birlikte burada çok ciddi bir asfaltlama çalışmasına Mesut kardeşimiz girecek ve Ulaştırma Bakanım Adil Bey de bugün yanımda. Birlikte yapacakları çalışmalarla artık böyle çukur, çamur vesaire olan bir Çatalca olmayacak. Bu Çatalca'yı da daha güzel bir hale yollarıyla getirmiş olacağız. Şu anda Ulaştırma Bakanım gerekli bu noktadaki teminatı verdi ve Belediye Başkanı'm da araç gereci temin ederek müşterek bir çalışmayla inşallah Çatalca'mızın altyapısını da üstyapısını da bu noktada gerçekleştirmiş olacaklar.

İstiyoruz ki, Çatalca şanına yakışır bir hale gelsin. Biliyorsunuz Tokat'ta bir mandadan bahsettik. Şimdi Çatalca'da manda kalmadı neredeyse. Meğerse Çatalca bu işte de çok mahirmiş. Ve manda kaymağı, manda sütü, bunlar Çatalca'da bayağı ileriymiş, adeta marka... Temennimiz odur ki yani lider bir şeyi söylediği zaman arkadan bu işin takibi başlar. Takibi başladığı anda da millet artık bu noktada gücü, kuvveti toplar.

Biz her zaman Çatalca'nın yanında olmaya devam edeceğiz. Belediye Başkanı'mızı inşallah 15 meclis üyesi, bir de kendisi 16 olmak üzere Cumhur İttifakı olarak da çok güçlü bir hale getireceğiz. Sizleri bayram ertesinde en kalbi duygularla selamlıyorum. Günümüz kutlu olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Sağ olun, var olun.