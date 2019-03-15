Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda’nın CrhristChurch kentindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısı ile ilgili mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında, “Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum.” ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda'da Nur Camii'ne ve orada ibadet etmekte olan Müslümanlara yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyor, faillerini lanetliyorum.



Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 15 Mart 2019

“İslam karşıtlığının yeni bir örneği”

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Erdoğan, “Maalesef dünyada yükselmekte olan ırkçılık ve İslam karşıtlığının yeni bir örneği olarak yaşanan bu acı hadiseden dolayı İslam dünyasına ve Yeni Zelanda halkına ülkem ve şahsım adına başsağlığı diliyorum.” dedi.

Maalesef dünyada yükselmekte olan ırkçılık ve İslam karşıtlığının yeni bir örneği olarak yaşanan bu acı hadiseden dolayı İslam dünyasına ve Yeni Zelanda halkına ülkem ve şahsım adına başsağlığı diliyorum. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 15 Mart 2019

Kaynak: TRT Haber