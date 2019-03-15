Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan komisyona 126 bin müracaat gerçekleştirildi.

22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlayan komisyon, 15 Mart 2019 tarihi itibarıyla 4 bin 750’si kabul, 58 bin 350’si ret olmak üzere toplam 63 bin 100 başvuru hakkında karar verdi.

Komisyon, 62 bin 900 dosyanın incelenmesine de devam ediyor. Buna göre, komisyon, karar vermeye başladığı tarihten itibaren 15 aylık süre içerisinde toplam başvuruların yarısı hakkında karar verdi.

İdare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor

Kararlar, başvurucuların en son görev yaptığı kurumlara hızlı ulaşması için posta yerine komisyon personeli tarafından ilgili kurumlara elden teslim ediliyor.

Başvurusu kabul edilenlerin atama işlemleri, en son görev yapılan kurumlar ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca gerçekleştiriliyor.

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun ret kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde Ankara 19. ve 20. idare mahkemelerine iptal davası açılabiliyor.

Komisyon, etkili iç hukuk yolu olarak hızlı ve aynı zamanda kapsamlı inceleme neticesinde haftada bin 200 civarında başvuru hakkında bireyselleştirilmiş ve gerekçeli karar veriyor.

Kaynak: TRT Haber