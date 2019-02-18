Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Hazine Maliye Bakanımı, Gıda Tarım Bakanımı, Ulaştırma Bakanı'mı arayacağım buradaki elmaları süratle İstanbul'a, Ankara'ya gönderin diye. Fırsatçılar, simsarlar kaybediyor, benim milletim kazanıyor, benim milletimi kimse sömüremeyecek, sömürtmeyeceğiz. Gönülsüz yapılan ibadetin bile insana hayrı olmaz. Her işin olduğu gibi ibadetin de siyasetin de temeli samimiyettir. Millete aşık olmadan, sevmeden, derdi ile dertlenip sevincine ortak olmadan siyasette başarı yakalanamaz. Biz onun için gönül siyaseti gönül belediyeciliği diyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Fırsatçılar, simsarlar kaybediyor, benim milletim kazanıyor. Benim milletimi kimse sömüremeyecek.https://t.co/5gtvierm4T pic.twitter.com/n3ECS83Qs7 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Şubat 2019

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığana aday olduğumuzda önümüze çıkarılan onca engele rağmen bu şekilde başarıyı elde ettik. Türlü saldırılara maruz kaldık, bütün bu iftiraların üstesinden de milletimizin desteği ve duası sayesinde bu günlere geldik. 14 Ağustos 2001 tarihinde AK Parti'yi kuran yine milletimiz oldu siz oldunuz.

17 yıl boyunca vesayet güçlerinin, anti demokratik girişimlerine önce siz direndiniz. Ayak oyunlarına prim vermediniz. Seçim dönemlerinde oylarınızla diğer zamanlarda dualarınızla yeri geldiğinde de 15 Temmuz'da olduğu gibi canınız malınızla bizlere ve ülkeye sahip çıktınız.

Geride bıraktığımız 17 yılda tam 14 seçim yaşadık. Allah'a hamdolsun hepsinden de alnımızın akıyla çıkmayı başardık. Seçimlerle birlikte içeride ve dışarıda pek çok badire atlattık. Ülkemizin darbe ortamına çekilmeye, sokaklarımızın karıştırılmaya çalışıldığı dönemler oldu. Partimizi kapatmaya dahi kalktılar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: 15 Temmuz’da FETÖ yılanını üzerimize saldılar ama üstesinden geldik.https://t.co/5gtvierm4T pic.twitter.com/AizKomMIpP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Şubat 2019

Cumhurbaşkanı seçmemizi engellemek istediler, Gezi olaylarıyla ekonomimizi batırmak istediler. Çevre bahanesi ile haftalarca sokakları ateşe verdiler, milletin malını yağmaladılar. 15 Temmuz'da ise FETÖ yılanını üzerimize saldılar. Milletimizin cesareti sayesinde hamdolsun bunu da boşa çıkardık. Hainler Türkiye'yi teslim alamadı.

"Bizim IMF ile işimiz yok"

Kader gayrete aşıktır. Çektiğin zahmet gün gelir rahmete dönüşür derler. Bizde son 17 yılda sizlerle beraber zahmet çektik. Çok çetin mücadeleler verdik zorluklar karşısında sabrettik, pes etmeyi aklımızın ucundan dahi geçirmedik. Hamdolsun sonunda demokrasimizi güçlendirmeyi, ekonomimizi 3,5 kat büyütmeyi başardık. Göreve geldik Türkiye'nin IMF'ye borcu 23,5 milyar borcu vardı. Bay Kemal çıkmış utanmadan bu iktidar yine IMF'ye gidecek diyor. IMF'ye giden biz olmadık ki CHP zihniyeti oldu. Biz geldik baktık ki 23,5 milyar borç var hemen ilk işimiz dedik bu borcu kaldıracağız ve o zamanki IMF Başkanı ile Davos'ta konuşuyoruz. Dedim ki bak başkan Türkiye'nin Başbakanı benim sen değilsin. Dolayısıyla taksitini alıyor musun? Alıyorsun... sen kalkıp da Türkiye'yi yönetemezsin Türkiye'yi ben yönetirim. Biraz sağa sola savruldu. 23,5 milyar dolar borcu ödedik IMF ile işimiz bitti. Bizim IMF ile bir işimiz yok.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Yere iyi basıyoruz daha da ileri gideceğiz. Dışa bağımlılığı yüzde 35’e kadar düşürdük.https://t.co/5gtvierm4T pic.twitter.com/DbeOwxEhKh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Şubat 2019

"Dışa bağımlılığı yüzde 34'e düşürdük"

Savunma sanayiinde Türkiye tarihinin en büyük hamlesini bizim dönemimizde yaptı. Yüzde 20 ne yazıkki yerliydi yüzde 80 ithaldi. Şimdi bu dışa bağımlılığı yüzde 35'e kadar düşürdük. Türkiye bugün kendi savaş gemisini, helikopterini, zırhlı araçlarını, füzelerini, silahlarını kendisi üretiyor. Aynı zamanda bütün bunları yurt dışına ihraç ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Yeni hamlenin arifesindeyiz, Güney sınırlarımızı terörden arındıracak güvenli bölgeler tesis edeceğiz.https://t.co/CnbQS2DxGl pic.twitter.com/l44WL6MbGh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Şubat 2019

"Operasyon için bütün hazırlıklarımızı tamamladık"

Yeni hamlenin arifesindeyiz, Güney sınırlarımızı terörden arındıracak güvenli bölgeler tesis edeceğiz. Tüm terör örgütlerine tarihlerinin en ağır darbelerini vuruyoruz. Gabar, Cudi, Tendürek, Kandil'de biz varız ve inlerine girdik, kaçacak delik arıyorlar. İşte bak şimdi de 735 teröristi güvenlik güçlerimiz yakaladı, topladı ve şimdi bunlar hesaba çekiliyor. Operasyon için bütün hazırlıklarımızı tamamladık.

Terör koridoruna büyük bir darbe indirdik. 40 bin kilometrekarelik alanı terör örgütlerinin zulmünden kurtardık. Ülkemizin bekasına kastedenlere unutamayacakları bir ders verdik. Teröristlerin cirit attığı yerlerde bugün istikrar, huzur var. Türkiye'nin kontrolündeki yerlerde barış, demokrasi ve özgürlük var. Operasyon ile ilgili hazırlıklarımızı belirledik. Türkiye'nin ayağına pranga vuranlar sadece hasımlarımız ve ülkemizin düşmanları değildir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Stratejilerimizi belirledik, bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Çok yakında bu adımları atacağız.https://t.co/5gtvierm4T pic.twitter.com/RfjVlynYaZ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 18 Şubat 2019

Ülkemiz en büyük darbeyi ülkemizin içindeki gafillerden yemiştir. Kimi zaman medya baronları olarak çıkmıştır, kimi zaman bürokratlar olarak çıkmıştır, kimi zaman darbecilere bel bağlamış siyasetçiler olarak çıkmıştır, kimi zaman da en küçük bir hadiseyi fırsata çevirmeye çalışan piyasa simsarları olarak çıkmıştır. Türkiye tüm başarılarını bunlara rağmen gerçekleştirmiştir. Son 17 yılda neyi sonuca ulaştırdıysak emin olun bu gafillere rağmen yaptık. Bugün de benzer bir mücadelenin içindeyiz. Devlet olarak bizim nazarımızda insanımızın huzuruna kastedilmesiyle çocuğunun rızkına kastedilmesinin arasında fark yoktur.

'Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada, vatandaşlara hitap ettiği Isparta'nın üzerini raptiye ile işaretledi.'

"Tanzim satış noktalarının kurulmasıyla fiyatlar yarı yarıya düştü"

Ispartalı çiftçinin kilosunu bir liraya sattığı elmayı Ankara'daki kardeşim 10-15 liraya alıyorsa bunun adı ticaret değil, soygundur. Bunun adı insanımızın rızkını alavere dalavere ile hiç etmektir. Biz de devlet olarak son haftalarda gıda fiyatlarında yaşanan fahiş artışlara karşı adımlarımızı attık. Tanzim satış noktalarının kurulmasıyla beraber pazar ve marketlerde fiyatlar yarı yarıya düştü. Vatandaşlarımız yeniden makul fiyatlardan sebze, meyveye ulaşmaya başladı. Kazanan milletimiz kaybeden fırsatçılar oldu. Tanzim satış müessesesini bir müddet daha devam ettireceğiz. Her şey yolunda giderse sona erdireceğiz. Fırsatçılar direnmeye ederse sürdüreceğiz. Ne üreticimizin, ne tüccarımızın ne de vatandaşımızın zarar etmesine müsaade etmeyeceğiz.

Kaynak: TRT Haber