Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cumhur İttifakı'nın yaslandığı değerlere inanan ve saygı gösterenlerle biz yol yürüyebiliriz, yeni gelişmeler olursa bunu da olumlu karşılarız. https://t.co/5FYQ4gwv3j pic.twitter.com/ww2FODytZg — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 1, 2023

Cumhur İttifakı'nın birlik ve beraberlik anlayışının siyasetteki adresi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin bekası için yerli ve milli anlayışla siyaset yapan herkese kapımız açıktır. AK Parti, MHP ve BBP olarak güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz" dedi.