İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Soylu ile Demerdzhiev arasındaki telefon görüşmesinde, Türkiye-Bulgaristan sınırında her türlü suçun önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen işbirliği faaliyetleri ile bakanlıklar arası ilişkilerin değerlendirildiği bildirildi.