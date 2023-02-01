Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba 20:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Soylu, Bulgar mevkidaşı Demerdzhiev ile görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev ile telefonda görüştü.
İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Soylu ile Demerdzhiev arasındaki telefon görüşmesinde, Türkiye-Bulgaristan sınırında her türlü suçun önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen işbirliği faaliyetleri ile bakanlıklar arası ilişkilerin değerlendirildiği bildirildi.
Etiketler: Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı Bulgaristan
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