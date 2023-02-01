Türkiye seçim virajına girerken meydanlar ısınıyor. Ekonomide ve enerjide dev yatırımlar yapılıyor. Dış politikada aktif ve yön verici siyasetin sonuçları alınıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük projeleri birer birer açılıyor. Türkiye'nin Yüzyılı için dev adımlar atılıyor. Türkiye, Cumhuriyet'in 100. yılında yeni bir atılıma geçiyor.

Moderatörlüğünü Canan Yener Reçber’in üstlendiği yayında, gazeteciler gündemin sıcak başlıklarını soracak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cevaplayacak.

Cumhurbaşkanı Özel Yayını, bu akşam saat 21.00’de TRT 1, TRT Haber, TRT World, TRT Türk, TRT Avaz, TRT Kürdi, TRT Arabi, TRT Radyo 1 ve TRT Radyo Haber’de ortak yayın ile yayınlanacak.