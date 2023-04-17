Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının 30. yılında Turgut Özal'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Turgut Özal'ın vefatının 30. yılı için paylaşım yaptı.
Paylaşımında, "Vizyonuyla ve çalışkanlığıyla ülkemizin büyümesine, kalkınmasına büyük katkısı bulunan 8'inci Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal'ı vefatının 30'uncu yılında saygıyla, rahmetle yad ediyorum" ifadelerine verdi.
Vizyonuyla ve çalışkanlığıyla ülkemizin büyümesine, kalkınmasına büyük katkısı bulunan 8’inci Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal’ı vefatının 30’uncu yılında saygıyla, rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/0Z7ArjOrqH— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 17, 2023