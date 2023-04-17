Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 18.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 17.04.2023 14:37

Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının 30. yılında Turgut Özal'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 30. yılı dolayısıyla 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ı andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vefatının 30. yılında Turgut Özal'ı andı
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Turgut Özal'ın vefatının 30. yılı için paylaşım yaptı. 

Paylaşımında, "Vizyonuyla ve çalışkanlığıyla ülkemizin büyümesine, kalkınmasına büyük katkısı bulunan 8'inci Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal'ı vefatının 30'uncu yılında saygıyla, rahmetle yad ediyorum" ifadelerine verdi.

 


ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan
Sıradaki Haber
Karadeniz gazı yola çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:18
Hükümetten kamu işçisi için yeni zam teklifi
16:17
Manisa'da kağıt fabrikasında yangın
16:07
Air France 228 kişinin öldüğü uçak kazasında suçsuz bulundu
16:03
Sudan'daki çatışmalar 3. gününde devam ediyor
16:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir haftalık mesaisi paylaşıldı
16:00
İstanbul'da drift yapan sürücüye 25 bin 357 lira ceza
Kahramanmaraş'taki depremler Göksun'da yüzey kırıkları ve çökmelere neden oldu
Kahramanmaraş'taki depremler Göksun'da yüzey kırıkları ve çökmelere neden oldu
FOTO FOKUS
TCG Anadolu gemisi kapılarını ziyaretçilere açtı
TCG Anadolu gemisi kapılarını ziyaretçilere açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ