Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ilk kez yurt dışında düzenlenen TEKNOFEST etkinliğinde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de düzenlenen TEKNOFEST Azerbaycan'ın Seçkin Gözlemci Günü'nde yaptığı konuşmada, can Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nde katılımcılarla beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyduğunu dile getirdi.

Aliyev, katılımcılardan Azerbaycan halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'den gelen diğer misafirleri selamlamalarını istedi.

Erdoğan ve Aliyev kazanan takımlara ödüllerini verdi

Programda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından üzerlerinde TEKNOFEST montu bulunan Erdoğan ve Aliyev, etkinlik alanında birbirlerine sarıldı.

Daha sonra, Erdoğan, Aliyev ve Sancar, TEKNOFEST Azerbaycan'ın yarışmalarında dereceye giren 16 takıma ödüllerini verdi. Selçuk Bayraktar, Erdoğan ve Aliyev'e plaket, Sancar'a da hediye takdim etti.

İki lider program sonunda katılımcılarla birlikte aile fotoğrafı çektirirken, kollarını önlerinde kenetleyerek TEKNOFEST pozu verdi.

Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterini izlediler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev, TEKNOFEST alanındaki silahlı insansız hava aracı Akıncı önünde fotoğraf çektirdi ve Selçuk Bayraktar'dan hava aracıyla ilgili bilgi aldı. Daha sonra liderler, Akıncı'ya imzalarını attı. Erdoğan ve Aliyev, alanda sergilenen hava araçları Cezeri ve Orbiter hakkında da bilgi aldı.

İki lider, TEKNOFEST alanını gezerken, Bayraktar TB2 de uçuş yaparak havadan görüntü kaydetti.

Daha sonra Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Türk Hava Kuvvetlerine bağlı Türk Yıldızları ve Solo Türk ekibinin akrobasi gösterisini izledi.

Gösteri sırasında etkinliğe katılan bakanlar da TEKNOFEST pozu vererek fotoğraf çektirdi.

İki merkezin açılışını yaptılar

Programın ardından alandan ayrılan Erdoğan ve Aliyev, yapımı tamamlanan Bakü Bilim Merkezi ile Asan (Kolay) Hizmet Merkezi'nin açılışlarını yaptı.

İki lider, açılışın ardından ikili görüşmenin yapılacağı salona geçti.