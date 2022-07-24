Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da İbn Haldun Üniversitesi mezuniyet töreninde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Dünyada tüm büyük değişimlerin gerisinde güçlü bir fikri temel vardır. Karşımızdaki tablo insanların geleceğine yön verecek yeni bir değişimin eşiğinde olduğumuza işaret ediyor.

Biz dünyanın en eski eğitim kurumlarına ev sahipliği yapan coğrafyada yaşıyoruz. Ecdadımız kadim dünyanın tüm önemli medeniyet merkezlerinde önemli hizmetler yapmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kur, faiz, enflasyon şeytan üçgeninde sıkıştırıldığımız ekonomik istikrar mücadelemizi de inşallah zaferle neticelendireceğiz.https://t.co/TezCMpB3Ci pic.twitter.com/GNDILW43lJ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 24, 2022

Yetiştireceğimiz kaliteli insan gücüyle insanlığın bugünkü sorunlarını çözecek ve geleceğini inşa edecek medeniyet inkişafını inşallah gerçekleştireceğiz

Artık üniversitelerimiz sayıları 15 binden 260 bine çıkan uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyor.

Kendi özgün yaklaşımımızla ülkemizi yeniden dünyanın bilim ve teknoloji merkezi haline getirmemizin önünde hiçbir engel göremiyorum.

Tahıl anlaşmasında olduğu gibi anahtar ülke konumundayız. Sorun yaşadığımız ülkelerle ilişkilerimizi hal yoluna koyduk.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’ye karşı sistematik husumet politikası izleyen herkesi tutumunu gözden geçirmeye ve uzlaşma yolları aramaya mecbur bıraktık. https://t.co/TezCMpB3Ci pic.twitter.com/AAAOxwM4P2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 24, 2022

Türkiye’ye karşı husumet politikası izleyen herkesi tutumunu gözden geçirmeye mecbur bıraktık.

Birçok ülkenin resesyon korkusu yaşadığı bir dönemde ekonomimizi büyüterek yolumuza devam ediyoruz.