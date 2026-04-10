Gündem
TRT Haber 10.04.2026 19:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizdeki tüm kadınlar için tarihi nitelikte adımlar attık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kadın kollarımızın öncülüğünde, kadın sivil toplum kuruluşlarımızın da güçlü desteğiyle, ülkemizdeki tüm kadınlar için tarihi nitelikte adımlar attık. Bugün, ülkemizde kadınlar her alanda, daha çok iş, daha çok emek, daha çok katma değer üretiyor." ifadelerini kullandı.

[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Asya Siyasi Partiler Konferansı (ICAPP) Kadın Kolu 9. Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı olarak, yarım asra yaklaşan siyasi hayatında kadınlarla birlikte yol yürümüş, yoldaşlık yapmış, dava arkadaşlığı yapmış, bundan da her zaman iftihar etmiş bir kardeşinizim. Bu sene 25. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız AK Parti'mizin üzerinde yükseldiği sütunlardan birisi de kadın kollarımızdır. Kuruluşumuzdan beri her seferinde açık ara ipi göğüslediğimiz tüm seçimlerde en güçlü desteği kadınlardan gördük.

Partimizin dünya siyaset literatürüne geçen başarılarında kadınların özel bir yeri oldu. Bu hareketi en fazla kadınlar bağrına bastı, kadınlar destekledi. AK Parti Kadın Kolları, Türkiye'nin en dinamik, en donanımlı, en büyük kadın hareketi olarak adını tarihe gururla yazdırdı.

Kadın kollarımızın öncülüğünde, kadın sivil toplum kuruluşlarımızın da güçlü desteğiyle, ülkemizdeki tüm kadınlar için tarihi nitelikte adımlar attık. Siyasette kadın temsil oranlarının artırılmasından işgücüne, kadına yönelik şiddetle mücadeleden hak ve özgürlük alanındaki reformlara, pek çok alanda ülkemizde büyük bir değişim gerçekleştirdik. Üzerinde titizlikle durduğumuz başlıklardan biri de kadına yönelik şiddetin engellenmesiydi. Bu konudaki tavrımız, şiddete sıfır tolerans olmuştur.

2012 yılında 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'u yürürlüğe koyduk. Daha sonra attığımız çeşitli adımlarla, kanunun uygulanmasını güçlendirdik. Öngörülen cezaları artırdık, hassasiyetimizi çok net biçimde gösterdik. Bugün büyük bir memnuniyetle söylemek isterim ki ülkemizde kadınlar her alanda daha çok iş, daha çok emek, daha çok katma değer üretiyor."

