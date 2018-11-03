Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile baş başa görüştü.
Mabeyn Köşkü'nde gerçekleşen görüşme, basına kapalı 1 saat 15 dakika sürdü.
Öte yandan Mabeyn Köşkü'nde, Türkiye ve Ukrayna bayrakları göndere çekildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmelerinin ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi Oturumu'na başkanlık ediyor.
Heyetler arası toplantı sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Kaynak: AA