Bakan Ersoy: İmar Barışı'nda kurallara uymayanlar nelerle karşılaşacaklarını görecekler

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli gezi ve incelemelere katılmak üzere Nevşehir'e gitti.

Bakan Ersoy, programına valiliği ziyaret ederek başladı. Polis mangasını selamlayan Ersoy, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı, ardından Vali İlhami Aktaş'tan kentteki çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen'i ziyaret eden Ersoy, burada gazetecilere İmar Barışı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Turizm bölgelerinde kaçak yapılaşmalara izin vermeyeceklerini belirten Ersoy, detaylı incelemelerin yapılacağını söyledi.

"Kurallara uymayanlar, nelerle karşılaşacaklarını görecekler"

Kapadokya bölgesinin, Türkiye'nin tanıtım yüzlerinden önemli bir turizm merkezi olduğunu dile getiren Ersoy, şöyle konuştu:

"İmarla ilgili sorunları çözmek için buradayız. Alan başkanlığının buraya da gelmesi, sivil toplum kuruluşu ve halkın isteği için buradayız. Kapadokya, özellikleri itibarıyla birçok bakanlığın yetkilerinin çakıştığı bir nokta. Bunların hepsinin tek elden yönetilip karara bağlanacağı bir sistem, alan başkanlığı sistemi. Bunun hızlı bir şekilde yasalaşması için çalışacağız. İmar affı değil, imar barışı. Belli bir süreyi kapsıyor, o süreden sonra yapılanlar barışın dışında. Parayı yatırıp belgeyi alınca otomatik olarak ondan yararlanmış olmuyorlar. Kurallara uymayanlar sonrasında nelerle karşılaşacaklarını görecekler. Umdukları gibi olmayacak o iş."

"Turizm bölgelerinde kaçak yapılaşmalara izin vermeyeceğiz"

Ersoy, Uçhisar'da bulunan Güvercinlik Vadisi ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, turizm bölgelerinde kaçak yapılaşmalara izin vermeyeceklerini söyledi.

Detaylı incelemelerin yapılacağını belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"Fırsatçılık yapanlar, 31 Aralık 2017'den sonra bunu bir fırsatçılık gibi görüp bu tarz kaçak yapılaşma yapanlar, sanıyorlar ki sisteme, bilgisayara yükleyip ödemeyi yaptıkları zaman kurtulacaklar. Öyle bir ihtimal yok ve yanına kar kalmadığını herkes görecek. Çevre ve Şehircilik Bakanımızla da özellikle sabah telefonla bir görüşme yaptım. Biz hepsinin tespitlerini tek tek yapıyoruz. Nasıl yıkıldığını da hep beraber göreceğiz. Bizim tespit etmemizden çok ihbar da yağıyor. Bölgede bir duyarlılık da var bununla ilgili. 31 Aralık 2017'den sonra yapılmış yapılarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanımız başta olmak üzere bütün kabine çok hassasız bu konuda, gereğinin de nasıl yapıldığını hep beraber yaşayacağız, göreceğiz. O açıdan kimsenin bir endişesi olmasın."

"El birliğiyle o çürük yumurtaları temizleyeceğiz"

Kapadokya'nın turizm açısından göz bebeği olduğunu vurgulayan Ersoy, "Türkiye'yi tanıtan en önemli yüzlerinden birisi. El birliğiyle bu değeri nasıl daha değerli hale getiririz ona kafa yoruyoruz. Arada çürük yumurtalar olacak, el birliğiyle o çürük yumurtaları temizleyeceğiz. Kaçak yapılaşmayı yapanlar yanlarına kar kalacağını sanmasınlar. Artık konuşma vakti değil, eylem vakti, hep beraber göreceğiz" dedi.

Ersoy, alan başkanlığı sistemiyle doğru bir planlama ve program yapılarak, Kapadokya'nın hak ettiği değere ulaşacağını da vurguladı.

Bakan Ersoy, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi

Ersoy, Ürgüp ilçesindeki Üç Güzeller mevkisi, Ortahisar Kalesi ve Göreme Açık Hava Müzesi'ni de gezdi.

Üç Güzeller'deki programında Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız'dan bilgi alan Ersoy, alanda gezinti yapan öğrenci grupları ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Ortahisar beldesine geçen Ersoy, kale çevresinde turistik eşya satışı yapan esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Burada bir vatandaşın, sıcak hava balonu tur fiyatlarının yüksek olduğu yönündeki serzenişini dinleyen Ersoy, yerli turistler için önümüzdeki süreçte indirimli fiyat uygulamasına geçilebileceğini söyledi.

"Yerli turiste indirimli fiyat politikası geliştirmeliyiz"

Turizm gelirlerinin yüzde 85'ini yabancı kaynakların oluşturduğuna dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin kaynaklarını doğru kullanmamız lazım. Bu konu için ayrı bir çalışma yapılabilir. Mesela müzeler için müze kart uygulaması geliştirdik. Sırf yerli turist yıl boyunca sınırsız gezsin diye. Balonda bazı sıkıntılar oldu. Sınırsız uçuşlardan sınırlı uçuşlara geçildi. Orada bir kapasite sıkışması oldu. Çok balon yatırımı yapıldı, yeni bir balon bölgesi daha yapılıyor. Bu sayede balon fiyatları daha makul hale gelecektir. Hem (yabancı) turiste pahalıya satabiliyorsak satmalıyız ama yerli turiste de bir ayrıcalık, müze kart gibi indirimli bir fiyat politikası geliştirmemiz lazım."

Göreme Açık Hava Müzesi'nde de incelemelerde bulunan Ersoy, kayadan oyma tarihi kiliselerden Karanlık ve Tokalı'da yüzyıllardır canlılığını koruyan freskler hakkında İl Müze Müdürü Murat Gülyaz'dan brifing aldı.

Bakan Ersoy, müzede, Güney Koreli bir sanatçı tarafından düzenlenen açık hava etkinliğini izledi, yere serilmiş bir bez üzerine fırçayla çizim yaptı.

Kaynak: AA