Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da Hükümet Meydanı'nda partisinin mitinginde konuştu.

Haritada Isparta'yı da işaretledi

Erdoğan, miting öncesi, yerel seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği illerin olduğu haritada Isparta'yı da işaretledi.

Türk bayrakları ve AK Parti flamaları ile donatılan meydandaki vatandaşlara fıskiyeyle gül suyu serpildi. Üzerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafları bulunan ve "Mazlumların gür sesi, güller diyarına hoşgeldiniz" ve "Vatan sevdası mı dedin? Kördüğüm gibi. Hizmet aşkı mı dedin? İlk günkü gibi" yazan pankatlar asıldı.

Erdoğan için hazırlanan "Lider" filminin gösterildiği mitingde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Isparta Belediye Başkan Adayı Şükrü Başdeğirmen ve AK Parti Isparta İl Başkanı Osman Zabun da birer konuşma yaptı.

Mitinge, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile AK Parti Isparta milletvekilleri de katıldı.

Halının geliri Mehmetçik Vakfına bağışlanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting sonrasında ise alanın girişinde Türk bayrağı motifiyle dokunan bir halıya düğüm attı.

Halı tamamlandıktan sonra satılacak ve geliri Mehmetçik Vakfına bağışlanacak.

Ayrıca mitingin ardından Erdoğan'a, Güneykent Belediyesince ilçeyi ziyaret eden 23 bin kişinin 80 bin ilmek atarak dokuduğu bir Türk Bayrağı armağan edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Isparta Valiliğini ziyaret etti.

Kaynak: AA