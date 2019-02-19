Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün mahrem sorumluları ile ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve daha önce yapılan operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile örgütle irtibatları belirlenen 52 astsubay hakkında gözaltı kararı çıkartıldığı belirtildi.

Şüphelilerin tamamının muvazzaf olduğuna yer verilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince sürdürüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA