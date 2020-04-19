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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. İki lider koronavirüs tehdidine karşı iş birliğini sürdürmede mutabık kaldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleştiği açıklandı.
Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.
İki lider, NATO müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği olarak, koronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomiye oluşturduğu tehdide karşı yakın iş birliklerini sürdürme noktasında mutabık kaldı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 20:18
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