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Sağlık Bakanı Koca: Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, güneşin, sokakların çekiciliğine direnilmesi gerektiğini söyledi.
Koca, "Şu ana kadar elde ettiğimiz kazanımı kaybetmemeliyiz. Biz daha büyük bir baharı bekliyoruz, sabırlı olalım. Evde kalalım." dedi.
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