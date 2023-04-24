Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ile Bursa'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni için Bursa'da.
Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesine Pamukkale rengindeki Togg aracıyla giriş yaptı.
Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulununca makam aracı ve korumalar güçlükle ilerleyebildi.
Vatandaşlar Gemlik'te üretilen Togg marka makam aracının üzerine binlerce çiçek attı.
Vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılanan Erdoğan, Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.