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Gündem
İHA 24.04.2023 15:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ile Bursa'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SIRO Batarya fabrikasının temel atma töreni için gittiği Bursa'ya yerli otomobil Togg ile giriş yaptı. Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulununca makam aracı ve korumalar güçlükle ilerleyebildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ile Bursa'da
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik'te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni için Bursa'da.

Erdoğan, Bursa'nın Gemlik ilçesine Pamukkale rengindeki Togg aracıyla giriş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ile Bursa'da

Erdoğan'a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulununca makam aracı ve korumalar güçlükle ilerleyebildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ile Bursa'da

Vatandaşlar Gemlik'te üretilen Togg marka makam aracının üzerine binlerce çiçek attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg ile Bursa'da

Vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılanan Erdoğan, Gemlik 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara hitap etti.

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