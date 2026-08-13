Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge vizyonumuzun menzile ulaşması hayati önemde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Stadyumu'nda düzenlenen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

2025-2026 eğitim-öğretim yılını başarıyla tamamlayan subay ve astsubay öğrencilerin mezuniyet merasiminde olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Erdoğan, il ve ilçelerde, dağda, ovada, köyde, sınır hattında ve denizlerde fedakarca görev yapan Jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatlarının tüm mensuplarına selam ve sevgilerini gönderdi.

Ülkede ve yurt dışında Türk bayrağının gururla dalgalanması için yüksek bir şuurla vazifelerini ifa eden güvenlik birimlerine Allah'tan muvaffakiyetler dileyen Erdoğan, vatan, devlet ve millet uğruna canlarını veren şehitleri rahmetle yad etti, gazilere şükranlarını sundu.

Erdoğan, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinin, yüreği devlet ve millet aşkıyla dolu vatan evlatları yetiştirmeye devam ettiğini belirterek, bugün mezuniyet sevinçlerine iştirak ettikleri subay ve astsubayların da bu zincirin son halkaları olduğunu söyledi.

Modern, kaliteli ve meşakkatli bir eğitim sürecini alınlarının akıyla nihayete erdiren öğrencileri tebrik eden Erdoğan, subay ve astsubayları titizlikle eğiten, öğrenciler için hem bilgilerini hem tecrübelerini seferber eden hocalara, komutanlara teşekkür etti.

"Vatan ve millet sevgisiyle birlikte cesaret ve dirayetleri yüzlerinden okunan bu gençlerimizi büyüten anne ve babalarımızdan Allah razı olsun" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün 1142'si subay, 4 bin 773'ü astsubay olmak üzere toplam 5 bin 915 kardeşimiz akademiden mezun oluyor. 10'u can Azerbaycan'dan, 6'sı ise dost ve kardeş Kazakistan'dan gelen toplam 16 subayımız da aynı şekilde mezuniyet sevinci yaşıyor. Dereceye girenler başta olmak üzere 5 bin 915 subay ve astsubayımızın her birini ayrı ayrı kutluyorum. 504 kadın subay ve astsubayımızın bu gurur tablosunda yer almasını bilhassa anlamlı, kıymetli ve önemli buluyorum. Jandarma ve Sahil Güvenlik Teşkilatımızın gücüne güç katacak siz kardeşlerimle şahsım, ülkem ve milletim adına gurur duyuyorum."

"Tarihin doğru tarafında yer alan ülkelerden biri Türkiye'dir"

Mezun öğrencilere seslenen Erdoğan, "Şunu asla unutmamanızı bilhassa rica ediyorum. Sizler yalnızca ailelerinizin değil, bu milletin evlatlarısınız. Sizler bugünün birikimini yarının zaferleriyle taçlandıracaksınız. Bölgesinde huzur, güven ve istikrar adası olarak temayüz eden Türkiye'yi çok daha iyi yerlere taşıyacaksınız. Cennet vatanın dört bir yanında alacağınız görevlerde sizlere şimdiden üstün başarılar temenni ediyorum." dedi.

Misafir subaylara da muvaffakiyetler dileyen Erdoğan, ülkeler arasındaki münasebetlere önemli katkılar yapacaklarına inandığını söyledi.

Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Türkiye olarak, uluslararası sistemin sarsıntılarla boğuştuğu bir dönemde bir güç tazeliyor, hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Birileri 30 yıl öncesinin kodları içinde gelişmeleri ele almaya çalışırken, biz yeni sistemin kutup başlarından biri olmak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Askeri caydırıcılığımızı çok boyutlu diplomatik hamlelerimizle, stratejik ortaklıklarımızla perçinliyoruz. Köklü kurumlarımızı ehil, emin ve liyakatli kadrolarımızla güçlendiriyoruz. Dünyanın imrenerek baktığı savunma sanayimizi kendi mühendislerimiz, kendi insan kaynağımızla geliştiriyoruz. Geçmişiyle arasına yüksek duvarlar örülen Türkiye'yi tarihiyle, kimliğiyle, coğrafyasıyla yeniden buluşturuyoruz. Bakınız, şu anda hem bölgesinde hem de dünyada çatışmaların barışçıl yollarla çözüme ulaştırılması için elini taşına altına koyan ülkelerden biri Türkiye'dir. Mazlumların hakkını savunan, hakikati çekinmeden haykıran, tarihin doğru tarafında yer alan ülkelerden biri Türkiye'dir."

"Bin yıldır bu topraklarda başımız dik yaşıyoruz, kıyamete kadar da yaşayacağız"

Mezun subay ve astsubayların, devlete ve millete yapacakları hizmetlerle Türkiye'yi çok daha güçlü ve müessir hale getireceklerini vurgulayan Erdoğan, "Gücünüzü erdem ve ahlakla süsleyecek, görevinizi sarsılmaz bir disiplinle yerine getireceksiniz. Bunun için meslek hayatınız boyunca kendinizi yenileyecek, geliştirecek, değişen tehditlere karşı daima hazırlıklı olacaksınız. Her birinize inanıyor, sizlere güveniyor, vazifenizi bu ilkeler ışığında ifa edeceğinizden şüphe duymuyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti:

"Biz, bin yıldır bu topraklarda başımız dik bir şekilde yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da böyle yaşayacağız. Bu vatanın her karışı şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanmıştır. Hani diyor ya şair, 'bu kabarmış toprağa yüzünü sür, kucakla. Elbette bağı vardır olmuşun olacakla. Dudağa değer gibi şimdi alnı her erin, bu havada ruhları dolaşır şehitlerin'. Biz bu kutsi havanın içinde var olmuşuz. Biz bununla yoğrulmuş, biz bununla doğmuşuz. Evet bin yıldır bu aziz vatanın izzetine, şerefine, harim-i ismetine leke sürülmediyse bu en başta şehit ve gazilerimizin sayesindedir. Onların emanetine sahip çıkmak, yeni destanlar yazarak ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşımak bizim birinci önceliğimizdir."

"Kanun teklifini tarihi bir adım olarak görüyoruz"

Erdoğan, Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonlarının menziline ulaştırılmasının bu yönüyle hayati önemde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"On binlerce canımıza ve ülkemizin 40 yılına mal olan bu meseleyi devlet-millet el ele vererek inşallah kalıcı biçimde çözeceğiz. Üç gün önce Gazi Meclisimizde 467 oyla kabul edilen kanun teklifini bu yolda atılmış tarihi bir adım olarak görüyoruz. Cumhur İttifakı ortağımız Sayın Devlet Bahçeli ve Meclis Başkanımız Sayın Numan Kurtulmuş başta olmak üzere teklifin hazırlanmasından Meclise sunulmasına ve Genel Kurulda kabul edilmesine kadar emeği geçen, katkı ve destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum."

"Teşkilatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz"

"Terörün gölgesinin çekildiği bir Türkiye'de, huzurun yüzyılında inşallah yeni kardeşlik türküleri söyleyeceğiz." ifadelerini kullanan Erdoğan, mezun olan subay ve astsubaylara hitaben şunları söyledi:

"Sizler de bu iklimin sahadaki en güçlü teminatlarından biri olacaksınız. Terörle organize suç örgütleriyle uyuşturucu tacirleriyle insan kaçakçılarıyla siber güç şebekeleriyle mücadeleyi hukuk içinde ve tavizsiz biçimde sürdüreceksiniz. Köyde yaşayan vatandaşımız da sahildeki balıkçımız da yayladaki çobanımız da denizde yardım bekleyen mazlum da sizi gördüğünde 'devletim yanımda' diyecek. Bizler de personel yapısından teknik kapasiteye hava araçlarından insansız sistemlere haberleşmeden siber kabiliyetlere kadar jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Dönem birincileri diplomalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı

Dönem birincisi subay ve astsubayların yaş kütüklerine yıldız ve plaket çakılmasının ardından mezunlara diplomaları verildi.

Dönem birincileri ve uluslararası öğrenciler, diplomalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hüseyin Hazırlar tarafından dua okunmasının ardından Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı ve Jandarma Havacılık Başkanlığı ekiplerince "Üzüm salkımı" isimli helikopter gösterisi gerçekleştirildi.

Tören, mezun öğrenciler ve jandarma motosikletli akrobasi timinin geçişiyle sona erdi.