Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefine ulaşacağız

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da Hayri Gür Spor Salonu'nda partisinin 8. olağan il kongresinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölücü terör örgütünün yolun sonuna geldiğini vurguladı. Erdoğan, "Silahları teslim etmek, terörü terk etmek ve örgütü lav etmek dışında herhangi bir seçenekleri bulunmuyor" dedi.

Erdoğan, silah, şiddet ve teröre dayanarak emperyalist destekle kantonculuk yapma döneminin sona erdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Kongremizin milletimize ve demokrasimize hayırlar getirmesini dilerim. AK Parti'ye gönülden hizmet vermiş olan tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum. Partimize emek vermiş tüm kardeşlerimizi bugün rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 31 Mart seçimlerinden önce 17 Şubat tarihinde şehre gelmiş ve mitingimizi gerçekleştirmiştik. Trabzon bir kez daha tercihini Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonunu tercih etti. Allah ömür verdikçe, son nefesimize kadar Trabzon'a hizmet etmeye devam edeceğiz.

Biz hep hizmetlerimizle, yatırımlarımızla konuştuk. Bulunduğumuz görevlere millete efendilik yapmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Trabzon için üretmeye devam ediyoruz. Refahı, huzuru, umudu çoğaltmak için yağmur, çamur dinlemeden koşacağız. Trabzonlu kardeşlerim gönüllerini ferah tutsun. Şehrine sevdalı kadrolar Trabzon'da işin başındadır.

Trabzon şehirlerinden bir şehir asla değildir. Burası Yavuz Sultan Selim'i hakanlığa hazırlayan şehirdir. Burası Kanuni'nin doğduğu şehirdir. Türkiye'nin geleceği için bedelini ödeyenlerin cesaretidir Trabzon. Trabzon dostunun arkasında dağ gibi duranların, cesur olanların şehridir. Milletimizin duasıyla çıktığımız bu yolu sizlerle birlikte yürüyoruz.

Bu şehir, zor zamanlarda milletimizin yanında durmuş bir vefa timsalidir.

"Terör belasını ortadan kaldıracağız"

Terörsüz Türkiye hedefimize el birliği içinde mutlaka ulaşacağız. Çok detaylı, her adımı incelikle düşünülmüş bir politika yürütüyoruz. Suriye'nin kuzeyine düzenlediğimiz operasyonlarla terör örgütü PKK'nın sınır güvenliğimizi tehdit etmesine izin vermiyoruz. Bölgesel planların aparatı olarak devreye alınması istenen DEAŞ terör örgütü tam anlamıyla bozguna uğratıldı. Bölücü terör örgütünü sürekli sıkışıyor, kıpırdayamaz hale getiriyoruz. Hava harekatlarımız sayısız devam ediyor. 2024 yılında sözde üst düzey 40 teröristi etkisiz hale getirdik. İçerde güvenlik birimlerimiz şehir eşkıyalarına nefes aldırmıyor.

Suriye'de bölücü terör örgütünün umutları da duvara tosladı. Suriye'deki yeni yönetim, son derece kararlı bir tavır sergiliyor. Terör örgütünün sonu görünüyor. Silahları teslim etmek, terörü terketmek dışında herhangi bir seçenek bulunmuyor. Son asrın en kudretli dönemini yaşayan Türkiye'nin demir yumruğuyla yüzleşecekler. Kardeşleri birbirine düşürmeye çalışan emperyalistlerin oyununa gelmeyeceğiz. Stratejiyle hareket ederek aramıza örülmek istenilen oyunları yıkıp atacağız.

Kökenimiz farklı olabilir, siyasi görüşümüz farklı olabilir ama hepimiz bu coğrafyanın bin yıllık evlatlarıyız. Sınırlarımız içerisinde 85 milyon olarak hepimiz Türkiye'nin eşit vatandaşıyız. Bu vatan üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz. Aramıza hiç kimse giremeyecek. Bu kardeşliği dinamitlemeye kimsenin gücü yetmeyecek. Cumhur İttifakı'nın kararlılığı tamdır. Terörsüz Türkiye ile amacımıza ulaşacağız.

CHP yönetimine tepki

CHP'nin hizmet ve yatırım düşmanlığını Sayın Özel'e sordum. CHP'li belediyelerin SGK'ya kaç çeyrek altın borcu olduğunun hesabını yapmasını istedim. Sayın Özel henüz bir cevap veremedi. CHP'li belediyelerin SGK'ya borçlarının çeyrek altın cinsinden hesaplaması sayın Özel'in vaktini alıyor. CHP'nin Genel Başkanı Ankara'da karşı çıkıyor ama Kars'a gittiğinde millet neyi duymak istiyorsa onu söylüyor. Yüzde 1000 ila yüzde 2500 arasında zam yapıyorlar ama Kars'ta doğalgaza indirim yapmaktan bahsediyor. EPDK'nin indirim kararını iptal ettirmeyi niçin mahkemeye taşıdınız? İndirebiliyorsan çağır belediye başkanını, talimat ver, düşürsün. Madem bu işler böyle oluyor, yapsınlar. Orta oyunu burada bitmiyor. Sayın Özel'in doğalgaz destekleriyle ilgili hiçbir malumatının olmamasıdır. Evinde kullandığı, verdiğimiz doğalgaz desteklerinden haberi bile yok.

Geçen yıl vatandaşlarımızın 100 liralık doğalgaz faturasının 65 lirasını biz karşıladık. Sayın Özel ucuzlatacağız dedikleri suya neden zam yaptığını bir anlatsın. "Allah'ın suyundan para alınır mı?" diyen siz değil miydiniz bay Özel. Neden suya 10 kat zam yaptınız? Sayın Özel'e şunu da söylemek isterim; 'gaz yok' dediğiniz Sakarya Gaz Sahası'nda günlük üretimimiz 7 milyon metreküpü aştı. Gabar'da da günlük 70 bin varilin üzerine çıktık Sayın Özel.

Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefine ulaşıncaya kadar gece gündüz çalışacağız. Sayın Özel'e ve CHP'ye bugün yüklenmek istemiyorum. CHP'nin kadroları arasındaki güç mücadelesi onları yeterince yıpratıyor. CHP'nin derdi Sayın Özel'e yeter de artar bile. Bay Kemal'in siyasi ihtirasları ayrı bir tez konusu olur. Partisi tarafından istenmediğini bir türlü kabul edemedi. Nereden tutsan elinde kalan bir rakiple karşı karşıyayız. Dikkate alınacak hiçbir fikirleri de yok. Muhalefetin bu kötürüm hali bizim yükümüzü daha da ağırlaştırıyor.

Trabzon'a 22 yılda 437 milyar lira kamu yatırımı

Trabzon'a son 22 yılda toplam 437 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Adalette 2,5 milyar, eğitimde 21 milyar, sosyal yardımlarda 42 milyar, sağlıkta 10 milyar, çevre ve şehircilikte 68 milyar, ulaştırmada 153 milyar, tarımda 49 milyar, sanayide 10 milyar, enerjide 64 milyar, kültür ve turizmde 3 milyar, çalışma ve sosyal güvenlikte 7 milyar yatırım yaptık. Trabzon üniversitesini kurduk. 97 spor tesisini inşa ettik. 900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi'ni yıl sonuna kadar tamamlayıp hizmete alacağız. 19 bin 765 konutlu TOKİ'yi hayata geçirdik. Trabzon'da 6 adet millet bahçesi projesi bulunuyor. Karayollarında bölünmüş yolu 267 kilometreye çıkardık. 22 yıl önce sadece 600 metre uzunluğunda iki tüneli olan şehrin 64 kilometre uzunluğunda 25 tüneli bulunuyor. Zigana Tüneli'ni tamamladık. Kanuni Bulvarı'nda sona doğru yaklaştık. Şehir hastanemize ulaşımı hızlandırmak için hafif raylı sistem projesini hayata geçiriyoruz. Kent içi raylı sistemi şehrimize kazandıracağız. Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren Projesiyle tüm kentlerimizi birbirine bağlayacağız. Trabzon'a yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalara başladık.

Bugün Trabzonspor'a dair bir müjdeyi sizlerle paylaşıyorum. Trabzonspor'un altyapısını güçlendirmek için kamp eğitim projesini hayata geçiriyoruz. 82 bin metrekare alana sahip. 28 bin 560 metrekare büyüklüğünde tesis de olacak.