Cumhurbaşkanı Erdoğan terör saldırısında yaralanan polisle görüştü

Bakan Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısı sonrası yaralanan polis Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da polis Alim Reis'le telefonla görüştüğünü belirtti. O anları sosyal medya hesabından paylaştı.
"Polislerimizin ahı yerde kalmadı"
Polislere geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Polislerimizin ahı yerde kalmadı. Hainler bedellerini ağır ödedi, ödemeye de devam edecekler" ifadelerini kullandı.
Hain terör saldırısı sonrası yaralanan kahraman polislerimiz Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret ettik.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 3, 2023
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan, polis kardeşimiz Alim Reis'le telefonla görüştü.
Kahramanlarımıza geçmiş olsun dileklerini ileten… pic.twitter.com/mhShjbg0Ps
Yerlikaya, polislerin sağlık durumlarının her geçen gün daha iyiye gittiğini belirterek, şifa diledi.
Milletin duaları ve destekleriyle, terörle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.