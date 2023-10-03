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Gündem
TRT Haber 03.10.2023 17:26

Cumhurbaşkanı Erdoğan terör saldırısında yaralanan polisle görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısı sonrası yaralanan polisleri ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da polis Alim Reis'le telefonla görüştü. Bakan Yerlikaya o anları paylaştı.

Bakan Yerlikaya, Ankara'daki terör saldırısı sonrası yaralanan polis Alim Reis Demirel ve Erkan Karataş'ı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da polis Alim Reis'le telefonla görüştüğünü belirtti. O anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"Polislerimizin ahı yerde kalmadı"

Polislere geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, "Polislerimizin ahı yerde kalmadı. Hainler bedellerini ağır ödedi, ödemeye de devam edecekler" ifadelerini kullandı.

 

Yerlikaya, polislerin sağlık durumlarının her geçen gün daha iyiye gittiğini belirterek, şifa diledi. 

Milletin duaları ve destekleriyle, terörle mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. 

 


 

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