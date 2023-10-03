Emine Erdoğan: Koruyucu ailelerden yegane beklentimiz çocuklara huzurlu bir yuva sunmaları

Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Programı'nda vali eşleri ve koruyucu ailelerle bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında davetlilere ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Emine Erdoğan, "Asırlarca merhametle mayalanmış bir medeniyetin varisleri olarak, 2012'de başlattığımız 'Gönül Elçileri' hareketini, elbirliğiyle geleceğe taşımak için bir aradayız." dedi.

Türkiye'nin dalları bütün dünyaya uzanan dayanışma geleneğine dikkati çeken Emine Erdoğan, hayırseverliğin, zamanını ve emeğini hayır işlerine adamanın önemini vurguladı.

Çocukların ve yaşlıların gönlüne girmenin, hayat yolculuğunda varılabilecek en yüce makam olduğunu dile getiren Emine Erdoğan, 11 yıl önce, "Gönül Elçileri" hareketini başlattıklarını, kadınların güçlenmesi, yaşlıların kaliteli ömür sürmesi, engelli bireylerin hayallerine ulaşmasının önündeki engelleri bertaraf etmek için projeler geliştirdiklerini anımsattı.

[Fotoğraf: AA]

"Koruyucu ailelik konusunda önyargı bariyerlerini aşarak, büyük yol katettik"

"Özellikle koruyucu ailelik konusunda önyargı bariyerlerini aşarak, büyük yol katettik." diyen Emine Erdoğan, bu konuda yapılan çalışmalarla kamuoyunda önemli bir farkındalık oluştuğunu anlattı.

Tüm vali eşlerinin, "Gönül Elçileri" unvanıyla yaptıkları yüz yüze görüşmeler ve teşviklerle koruyucu aile başvurularında dikkat çekici artışlara ulaştıklarını belirten Emine Erdoğan, mevzuatın yeniden yapılandırılmasıyla, "akraba ve yakın çevre", "süreli", "geçici" ve "uzmanlaşmış koruyucu aile modeli" olmak üzere 4 farklı model oluşturulduğunu aktardı.

Emine Erdoğan, 2002'de 500 koruyucu aile yanında 515 çocuk barınırken, bugün, 1051'i özel gereksinimleri olan 9 bin 335 çocuğu, 7 bin 817 koruyucu aileye emanet etmenin huzurunu yaşadıklarını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Devletimiz, koruyucu ailelere önemli ölçüde destek vermeye devam etmektedir"

Bu süreçte, koruyucu aile olmak isteyenlerin maddi kaygılar nedeniyle gönüllü olmaktan çekindiğine işaret eden Emine Erdoğan, "Bir kez daha hatırlatmak isterim, koruyucu ailelerden yegane beklentimiz, sevgi ve saygı tohumlarının yüreklere ekildiği dönemde yavrularımıza huzurlu bir yuva sunmalarıdır. Devletimiz, koruyucu ailelere, çocuklarımızın temel ihtiyaçlarının görülmesinde önemli ölçüde destek vermeye devam etmektedir. Yavrularımıza kol kanat geren ailelerimize verilen çok yönlü destek, engelli evlatlarımız için yüzde 50 oranında artırılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sosyal güvencesi bulunmayan koruyucu ailelerde bir kişinin sosyal güvenlik priminin devlet tarafından karşılandığını da anımsatan Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Son 21 yılda sosyal yardımları 4 katına ulaştıran devletimiz, kendisine emanet edilen çocuklarımıza da ömür boyu sahip çıkmaya devam edecek güçte ve kararlılıktadır. Türkiye Yüzyılı'nda kalpleri yeşertecek 'Gönül Elçileri' projemize yeni bir soluk getirerek, dayanışma geleneğimizi daha da pekiştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla vali eşlerimizin, yavrularımızın yararı başta olmak üzere her alanda gönüllü faaliyetlere ivme kazandırmalarını çok ama çok önemsiyorum."

Emine Erdoğan, 2021'de 30 Mart'ı "Koruyucu Aile Günü" ilan ettiklerine de değinerek, "Evlatlarımızdan asıl beklentimiz, mutlu ve huzurlu bireyler, kendileriyle barışık, vatanlarını seven insanlar olarak hayata atılmalarıdır. En büyük başarının, anlamlı bir hayat yaşamak olduğunu düşünüyorum. Sizlerin şahsınızda, 'Gönül Elçilerimize ve emeği geçenlere, evlatlarımızın sıcak yuvalara yerleştirilmesi sürecindeki katkıları için bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"53 bebeğimizin 45'i DNA eşleşmesi neticesinde yuvalarına döndü"

Emine Erdoğan, 6 Şubat depremlerinde asrın felaketinin "asrın dayanışma hareketi"ne dönüştüğünü belirterek, "Milletçe el ele verdiğimizde, birbirimizin derdine şifa aradığımızda, her güçlüğün üstesinden gelebileceğimizi, bir kez daha gördük." dedi.

Depremin ardından refakatsiz bebeklerin, Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara ve İstanbul'a getirildiğini, gelen çocukları hastanede ziyaret ederek, bakım süreçlerini bizzat takip ettiğini anlatan Emine Erdoğan, "Tedavisi tamamlanan 0-1 yaş aralığındaki 53 bebeğimizin 45'i DNA eşleşmesi neticesinde, yuvalarına döndüler. Bir bebeğimiz evlat edinildi, iki bebeğimiz koruyucu aile yanında şefkatle sarmalandı. İzleyen dönemde başkente nakledilen evlatlarımızla birlikte 25 bebeğimiz, halen Ankara Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde koruyucu ailelerini bekliyorlar." ifadelerini kullandı.

Yeni katılan Gönül Elçileri'nin afetzede çocukları ziyaret edip, koruyucu ailelerle buluşturarak faaliyetlerine başlayabileceklerini belirten Emine Erdoğan, "Her birinizin, hayata geçireceğiniz çalışmalarla, projeyi daha ileriye taşıyacağınıza inanıyor ve hayırseverliğinizi şimdiden tebrik ediyorum. Valilerimizin görev yerlerini, gönüllü çalışmalarınız için büyük potansiyel içeren bir alan olarak görmenizi temenni ediyorum." diye konuştu.

Başkalarının iyiliğine adanmış bir ömrün, insanın kendisine verebileceği en büyük armağan olduğuna dikkati çeken Emine Erdoğan, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde afet bölgesinden 11 vali eşinin katılımıyla "Hatay Çocuk Evleri Siteleri"nin temelinin atılmasını planladıklarını dile getirdi.

Emine Erdoğan, birçok kurum gibi afet bölgesindeki çalışmalarını halen özveriyle sürdüren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere Gönül Elçileri projesine emek veren herkese şükranlarını sundu.

Koruma altındaki çocukların eserleri sergilendi

Emine Erdoğan, program öncesinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Toplum Kalkınmasında Gönül Elçileri Sergisi'ni gezerek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye'nin tüm illerinden çocuk evleri, çocuk evleri sitesi, ihtisaslaştırılmış çocuk evlerinde koruma ve bakım altında bulunan çocukların yaptığı eserlerin yer aldığı sergideki ürünlerin çoğunluğunun atık malzemelerin geri dönüşümünden yapıldığı öğrenildi.

Gönül Elçileri projesine ilişkin tanıtım filminin de gösterildiği programda, sanatçı Ayla Çelik de mini bir konser verdi.