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Gündem
TRT Haber 09.05.2023 09:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdurrahman el-Burhan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Sudan’daki gelişmeler ele alındı. Erdoğan, görüşmede müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını da vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdurrahman el-Burhan ile görüştü
[AA (Arşiv)]

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

İkili yaptığı görüşmede, Sudan’daki gelişmeleri ele aldı.

'Müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazırız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Sudan’daki kardeş kavgasında can kayıpları ve yaralanmaların artmasından üzüntü ve endişe duyduğunu ifade etti.

Kapsamlı müzakerelere başlama kararı alınması halinde görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan halkının acil insani ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen Birleşmiş Milletler’le temas halinde çabalarına devam edeceklerini belirtti.

Görüşmede, Sudan’daki Türk vatandaşlarının tahliyesi ve güvenliğine ilişkin konular da ele alındı. 

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