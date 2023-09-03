Çok Bulutlu 18.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 03.09.2023 10:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye gidiyor: Gündem tahıl koridoru

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmek üzere yarın Soçi'ye gidecek. Erdoğan ve Putin, tahıl koridoru anlaşmasının geleceğini ele alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye gidiyor: Gündem tahıl koridoru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Soçi'deki görüşmede hem ikili ve hem bölgesel konuları detaylı olarak değerlendirmesi bekleniyor. Ancak en önemli gündem maddesi Tahıl Koridoru olacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'da bir araya gelmişti.

İki liderin görüşmelerinde konuyu daha "stratejik" çerçeveden ele alması öngörülüyor. Dünyanın merakla beklediği zirvede Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılması projesi de gündeme gelecek.

Erdoğan ile Putin, Suriye ve Ukrayna savaşı dahil bölgesel gelişmeleri de değerlendirecek.

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takasının da gündeme gelmesi bekleniyor.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin Türkiye- Rusya İlişkileri
Sıradaki Haber
Evlat nöbetinde 4 yıl geride kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:24
ABD’de sel: 4 bin kişi elektriksiz kaldı
11:19
Çiftçilere bu yıl 2,7 milyar liralık hasar tazminatı ödemesi yapıldı
11:14
Yeminli ve serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları aralık ayında yapılacak
11:17
Dünya devi Google 25'inci yılını geride bıraktı
10:41
Okula uyum programı yarın başlayacak
10:35
Ukrayna: Rusya, Odessa bölgesindeki liman altyapısını vurdu
Samsun'da sağanak sele yol açtı
Samsun'da sağanak sele yol açtı
FOTO FOKUS
Yakın Rotalar: Göynük
Yakın Rotalar: Göynük
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ