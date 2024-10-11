Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan ile ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste rekor kırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belgrad’da "Türkiye-Sırbistan İş Forumu"nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye-Sırbistan İş Formu'nun ülkelerimiz ve siz iş adamlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğini, tarihi ve kültürel bağlarımızdan ilham alarak daha da geliştirme gayretindeyiz.

Bölgede istikrar ve refahın hüküm sürmesi için Sırbistanla birlikte çalışıyor, bunu yaparken de güçlü ekonomiler inşa ediyoruz. ş dünyamızın ufkunu, ticaret diplomasimizin siz kıymetli temsilcileriyle dünyanın her yerinde yenilikçi ve etkili girişimlerle genişletmek için durmaksızın mesai harcıyoruz. Sırbistan, değerli dostum liderliğinde her alanda olduğu gibi ekonomide de ciddi reformları hayata geçiriyor. Sırbistan'ın ekonomik yükselişini biz de yakından ve ilgiyle takip ediyoruz. 2023 senesinde bölgeye yönelik yabancı yatırımların yüzde 60'ından fazlasının 4,5 milyar avroyla Sırbistan'a yapılmış olması bu nedenle şaşırtıcı değildir. Ekonomik ve ticari işbirliğimizi ikili ilişkilerimizin lokomotifi olarak görüyoruz.

"Sırbistan'da Türk sermayeli yaklaşık 850 yatırımcımız mevcut"

Sırbistan ile ekonomik ve ticari iş birliği, ilişkilerimizin lokomotifi olacak. İki ülke olarak kısa sürede çok önemli mesafe aldık. Ticaret hacmimiz 2 yıl üst üste rekor kırarak 2 milyar doları aştı. Hedefimiz

Bu senenin ilk 9 ayında geçen senenin rakamını yakalamanın, güçlenen ivmenin işareti olduğuna değinen Erdoğan, "Tabii bizim asıl hedefimiz 5 milyar dolar. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için gayretlerimizi Sırbistan makamlarıyla birlikte sürdürüyoruz. Burada şunu büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim; Türk şirketlerinin Sırbistan'da istihdam oluşturan yatırımları da her geçen gün artıyor. Sırbistan'da Türk sermayeli yaklaşık 850 yatırımcımız mevcut. Bu şirketlerin ürettiği katma değer son 12 yılda 1 milyon dolardan 405 milyon dolar seviyesine çıktı.

Türk firmaları Sırbistan'da ayrıca yaklaşık 9 bin 600 kişiye istihdam sağladı, müteahhitler ise 95 adet projeyle 1 milyar doları aşan iş hacmini yakaladı.

Sırbistan'da 842 firma faaliyetlerini sürdürüyor. Fabrikalarımızın sayısı 20'nin üzerinde. Halkbank'ın buradaki faaliyetleri, Türkiye olarak Sırbistan ekonomisinin parlak geleceğine olan güvenimizin delilidir. Bu başarıların elde edilmesinde, yatırımcılarımızdan desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, firmalarımızın sorunlarıyla bizzat ilgilenen, iş insanlarımıza kapısını her daim açık tutan değerli dostum Cumhurbaşkanı Sayın Vucic'in hiç şüphesiz büyük katkıları bulunuyor.

Vucic'in bu samimi ve güçlü desteğinin önümüzdeki süreçte artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum, bugün Vucic ile yaptığımız görüşmelerde, iş dünyasına nasıl daha fazla katkıda bulunacağımızı enine boyuna değerlendirdik.

[Fotoğraf: AA]

"Savunma sanayiinde önemli adımları birlikte atmak her iki ülkenin menfaatine"

Türkiye ile Sırbistan iş çevreleri arasında çok geniş bir iş birliği imkanı olduğu hususunda Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile mutabık olduk. Bu potansiyeli hakkıyla değerlendirmek için daha fazla çalışacağız. Sağlık, enerji, bilgi ve iletişim teknolojisi alanlarında da önemli potansiyele sahibiz. Bu alanlardan daha çok faydalanmalıyız. Özellikle savunma sanayiine yönelik de önemli adımları birlikte atmak her iki ülkenin de menfaatine olacaktır.

Bilhassa savunma sanayi alanındaki diyaloğumuzu artırmamızın çok önemli olduğuna inanıyorum. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Dijital Avrupa kapsamındaki projelerde de Sırbistan'la birlikte çalışmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyorum.

"Turizmde kayda değer bir artış bekliyoruz"

İki ülke arasındaki ilişkilerde ulaşılan yüksek seviyenin bir diğer tezahürü de turizm alanında tesis edilen yakın iş birliği. Ülkelerimiz arasında turizm sektörünün gelişimi hem ekonomilerimize hem halklarımız arasındaki bağlara önemli katkılar sunuyor. Bu senenin sonunda Sırbistan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının, 360 bin olan 2022 yılındaki rekoru aşacağını ümit ediyorum. Türk vatandaşlarının da Sırbistan'ı ziyaret eden turistler arasında ilk sıraya yerleşmesi bizi ayrıca memnun ediyor. Kimlikle seyahat protokolünün onaylanmasını müteakip bu sayılarda tabiatıyla kayda değer bir artış yaşanmasını bekliyoruz.

11 anlaşma imzalandı

Farklı alanlarda 11 yeni anlaşma imzaladık. Anlaşmalarla, ilişkilerimizin ahdi zeminini güçlendirdik. Türkiye ile Sırbistan arasındaki işbirliğinin pekiştirilmesi için sağlam bir iradenin bulunduğunu bir kez daha görmüş olduk. Kıymetli dostumun Türkiye'ye, Türkiye ile yakın münasebetlere ve Türk iş dünyasına verdiği önemi ve değeri ben çok iyi biliyorum. Bugün iki ülke ilişkilerinde ulaştığımız müstesna seviyede Sayın Vucic'in şahsi gayretlerinin çok büyük payı var.

Değerli dostum Sayın Vucic'le birlikte bu süreçte üzerimize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Sırbistan'dan ülkemize yatırım yapacak müteşebbislere de kapımız sonuna kadar açıktır. Türk firmalarının Sırbistan'da bulduğu samimi ve güvenli ortamı Sırp yatırımcıların da Türkiye'de tecrübe edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın.

İş Forumu'nun yeni kapıların açılmasına, ortaklaşa gerçekleştirilecek yeni projelere ve yatırımlara vesile olmasını diliyorum. Sırbistan'dan ülkemize yatırım yapacak müteşebbislere kapımız açıktır.