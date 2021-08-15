Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran hudut hattında inceleme denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüşerek alınan önlemlere ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Bakan Akar, çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Sonrasında hudut hattında görevli birliklerin komutanlarına hitap eden Erdoğan, şunları söyledi:

“Çok farklı bir dönemden geçiyoruz, bir taraftan sel afetleri bir taraftan yangınlar. Bütün bunlar devam ederken bir de dedikoduya dayalı bir sıkıntı. Bu dedikoduya dayalı sıkıntıları da inanıyorum ki sizler bertaraf edeceksiniz. Bunları da aşmamız gerekiyor. Çünkü bir yalan terörü Türkiye’de estiriliyor. Bu yalan terörünü biz sizinle beraber aşacağız. Özellikle de bu sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları da tamamen engellemiş olacağız. Çünkü bu hudutlardaki duvarlarımız bizim emniyet, güvenlik duvarlarımızdır. Bunu sizler başardığınız takdirde, TSK’nın, güvenlik güçlerimizin yükü daha da hafifleyecektir. Bu duygularla sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.”