Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

23 Haziran seçimine değinen Erdoğan, "İnanıyorum ki özellikle İstanbul dışına çıkmış vatandaşlarımızın, İstanbullu hemşehrilerimizin bu seçim için geri dönüşleri çok ama çok önemli, zira bu demokratik görevlerini tüm İstanbullu hemşehrilerimizin hakkıyla yerine getirmeleri büyük önem arz ediyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul dışına çıkmış olan vatandaşlarımızın bu seçim için geri dönüşleri çok önemli.https://t.co/aO9h1T8f8G pic.twitter.com/l7QsQlDyP3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Haziran 2019

Af yasası ile ilgili soruya da cevap veren Erdoğan, Adalet Bakanlığı’nın bu çalışmaları yürüttüğünü, netleştiği zaman kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Doğu Akdeniz konusuna değinen Erdoğan, "Kuzey Kıbrıs'taki Türk soydaşlarımızın da hakları var. Bu hakları, hiç ilgisi alakası olmayanlara yedirtmeyiz." ifadelerini kullandı.

[Doğu Akdeniz'deki gerginlik] Cumhurbaşkanı Erdoğan: KKTC'li soydaşlarımızın hakkını hiç ilgisi, alakası olmayanlara da yedirtmeyiz.https://t.co/aO9h1T8f8G pic.twitter.com/yHumdvhbsi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Haziran 2019

Kaynak: AA/TRT Haber