Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Vefatlarının yıl dönümünde edebiyatımızın iki kıymetli ismi Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu'nu saygı ve rahmetle yad ediyorum. Mekanları cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Vefatlarının yıl dönümünde edebiyatımızın iki kıymetli ismi #AbdurrahimKarakoç ve #CahitZarifoğlu’nu saygı ve rahmetle yâd ediyorum.



Mekanları cennet olsun. pic.twitter.com/HWLVAULV19 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) 7 Haziran 2019

Şair ve yazarlar Cahit Zarifoğlu vefatının 32. yılında, Abdurrahim Karakoç ise vefatının 7. yılında anılıyor.

Kaynak: AA