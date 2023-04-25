Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimde terörle mücadelenin devam edip etmeyeceğine de karar verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bu seçimlerde terörle mücadelenin devam edip etmeyeceğine de karar verilecek. Sizler takip ediyorsunuz. Cezaevlerindeki teröristler de yurt dışında yaşayan terör örgütü yandaşları da 14 Mayıs seçimlerini bekliyor. Şu anda yurt dışında yaşayan teröristler Türkiye'ye dönüş bileti almış durumda. Koalisyon ortakları verdikleri her sözle terör örgütlerine, teröristlere ümit veriyor

Kendilerine makam mevki bekleyenler var. Demek ki kendilerine 7'li koalisyondan değil, 9'lu koalisyondan söz almışlar. Savunma Sanayii'nde attığımız adımlar eskisi gibi birilerini rahatsız ediyor. Bu sadece içeride değil, dışarıda da böyle. Bu seçimde Türkiye'yi tekrar kendilerine bağımlı hale getirmek isteyenlerin kazanmasını istiyorlar.

Biz 21 yıldır her alanda kendi politikalarını belirleyebilen ve uygulayabilen bir Türkiye için mücadele verdik. Bu anlayışla demokrasimizi güçlendirdik. Milli iradenin üstünlüğünü gerçek manada tesis ettik. Eğitimden, sanayiye tüm altyapımızın eksiklerini getirdik. Ülkemize gerçekten çağ atlattık. Milletimizin refahı arttı. Bütçemiz üç kat büyüdü.

Bizim bu ülke için daha çok işimiz, gidecek daha çok yolumuz var. Fakat biz yoldayız. Şu anda zillet ittifakı yola çıkmış falan değil. Bunların büyükşehir belediyeleri var. Acaba bu büyükşehir belediyelerinde daha ne yaptılar?

Biz milletimizin karşısına normal zamanda da sürekli müjdelerle, projelerle çıkıyoruz. Bay Bay Kemal gibi milletimizin karşısına sadece seçim zamanlarında çıkan değiliz. Mesela her çiftçiye bir traktör vaat etmişlerdi. Ne oldu verdiler mi? Hep yalan.

Her şeyden önce üzerinize afiyet, dün, bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu nedenle midemi üşütmüşüm. Hatta programı iptal etsek mi diye düşünmüştüm. Ama söz verdik ve geldik. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum.

"Vatandaşlarımızı rahatlatacak tedbirleri alıyoruz"

Zengin bir beşeri yapıya sahibiz. Şu anda benim kabinedeki arkadaşlarımı sahaya sürüşüm aslında bu liderlik tasarrufudur. Bir liderlik tasarrufu olarak da bu arkadaşlarımdan nerede, nasıl istifade edebiliriz düşüncesi içerisinde bütün bakan arkadaşlarımı sahaya sürmüş durumundayım.

Bunların içerisinde sadece istisna olarak Kültür ve Turizm bakanım var. Onunda şu anda sahada olmayışının nedeni mesleği. Onun dışındaki bütün arkadaşlarım sahadalar. Onların sahada olmasının da getirilerini çok olumlu görüyorum. Ve inanıyorum ki ağırlıklı olarak deprem bölgelerinde olan bu arkadaşlarımızdan biz istifade edeceğiz.

Vatandaşlarımızı rahatlatacak tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Ülkemizin imkanlarını milletimizin her bir ferdine verecek düzenlemelerde yapıyoruz. Bu çerçevede salgın döneminde enerji fiyatlarındaki artışı vatandaşlarımıza yansıtmamaya özen gösterdik.

Bu yılda artık doğalgaz üreticisi olan bir ülke olarak vatandaşlarımıza yeni müjdelerimiz oldu. Vatandaşlarımız Karadeniz gazının sağladığı faydaları günlük hayatta farkına varacak. Bununda kapsamını genişletiyoruz. Karadeniz gazının benim tüm vatandaşlarıma yansıması çok çok farklı olacak.

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