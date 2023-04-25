Çok Bulutlu 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 25.04.2023 23:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimde terörle mücadelenin devam edip etmeyeceğine de karar verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Seçimde terörle mücadelenin devam edip etmeyeceğine de karar verilecek. Koalisyon ortakları verdikleri her sözle terör örgütlerine, teröristlere ümit veriyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimde terörle mücadelenin devam edip etmeyeceğine de karar verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Bu seçimlerde terörle mücadelenin devam edip etmeyeceğine de karar verilecek. Sizler takip ediyorsunuz. Cezaevlerindeki teröristler de yurt dışında yaşayan terör örgütü yandaşları da 14 Mayıs seçimlerini bekliyor. Şu anda yurt dışında yaşayan teröristler Türkiye'ye dönüş bileti almış durumda. Koalisyon ortakları verdikleri her sözle terör örgütlerine, teröristlere ümit veriyor

Kendilerine makam mevki bekleyenler var. Demek ki kendilerine 7'li koalisyondan değil, 9'lu koalisyondan söz almışlar. Savunma Sanayii'nde attığımız adımlar eskisi gibi birilerini rahatsız ediyor. Bu sadece içeride değil, dışarıda da böyle. Bu seçimde Türkiye'yi tekrar kendilerine bağımlı hale getirmek isteyenlerin kazanmasını istiyorlar.

Biz 21 yıldır her alanda kendi politikalarını belirleyebilen ve uygulayabilen bir Türkiye için mücadele verdik. Bu anlayışla demokrasimizi güçlendirdik. Milli iradenin üstünlüğünü gerçek manada tesis ettik. Eğitimden, sanayiye tüm altyapımızın eksiklerini getirdik. Ülkemize gerçekten çağ atlattık. Milletimizin refahı arttı. Bütçemiz üç kat büyüdü.

Bizim bu ülke için daha çok işimiz, gidecek daha çok yolumuz var. Fakat biz yoldayız. Şu anda zillet ittifakı yola çıkmış falan değil. Bunların büyükşehir belediyeleri var. Acaba bu büyükşehir belediyelerinde daha ne yaptılar?

Biz milletimizin karşısına normal zamanda da sürekli müjdelerle, projelerle çıkıyoruz. Bay Bay Kemal gibi milletimizin karşısına sadece seçim zamanlarında çıkan değiliz. Mesela her çiftçiye bir traktör vaat etmişlerdi. Ne oldu verdiler mi? Hep yalan.

Her şeyden önce üzerinize afiyet, dün, bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Bu nedenle midemi üşütmüşüm. Hatta programı iptal etsek mi diye düşünmüştüm. Ama söz verdik ve geldik. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum.

"Vatandaşlarımızı rahatlatacak tedbirleri alıyoruz"

Zengin bir beşeri yapıya sahibiz. Şu anda benim kabinedeki arkadaşlarımı sahaya sürüşüm aslında bu liderlik tasarrufudur. Bir liderlik tasarrufu olarak da bu arkadaşlarımdan nerede, nasıl istifade edebiliriz düşüncesi içerisinde bütün bakan arkadaşlarımı sahaya sürmüş durumundayım.

Bunların içerisinde sadece istisna olarak Kültür ve Turizm bakanım var. Onunda şu anda sahada olmayışının nedeni mesleği. Onun dışındaki bütün arkadaşlarım sahadalar. Onların sahada olmasının da getirilerini çok olumlu görüyorum. Ve inanıyorum ki ağırlıklı olarak deprem bölgelerinde olan bu arkadaşlarımızdan biz istifade edeceğiz.

Vatandaşlarımızı rahatlatacak tedbirleri alıyoruz, almaya devam edeceğiz. Ülkemizin imkanlarını milletimizin her bir ferdine verecek düzenlemelerde yapıyoruz. Bu çerçevede salgın döneminde enerji fiyatlarındaki artışı vatandaşlarımıza yansıtmamaya özen gösterdik.

Bu yılda artık doğalgaz üreticisi olan bir ülke olarak vatandaşlarımıza yeni müjdelerimiz oldu. Vatandaşlarımız Karadeniz gazının sağladığı faydaları günlük hayatta farkına varacak. Bununda kapsamını genişletiyoruz. Karadeniz gazının benim tüm vatandaşlarıma yansıması çok çok farklı olacak.

Ayrıntılar geliyor...

ETİKETLER
Son Dakika
Sıradaki Haber
Bayraktar TB2'ler bir ülkeye daha ihraç edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:23
Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Türk Devletleri Teşkilatı' paylaşımı
00:23
Umman’da çok sayıda araç selde sürüklendi
23:35
Lavrov: Tahıl Koridoru Anlaşması'na yönelik çabalar sonuç vermiş değil
23:29
Çin, Ay'da uluslararası araştırma istasyonu kurmak için 3 aşamalı plan açıkladı
23:24
Rusya’da kıyıdaki 3 araç denize sürüklendi
23:22
AB, katı kurallara tabi olacak 19 dijital platformu belirledi
İstanbul Boğazı'ndaki selamlama uçuşundan 'birbirinden güzel' fotoğraflar
İstanbul Boğazı'ndaki selamlama uçuşundan 'birbirinden güzel' fotoğraflar
FOTO FOKUS
Togg'u kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karanfil yağmuru
Togg'u kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karanfil yağmuru
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ