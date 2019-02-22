Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da Kışla Gençlik Merkezi'nde düzenlenen mitingde halka hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Güzellikler kervan olmuş, yine başı çeker Muğla. Toprağına bahar gelmiş burcu burcu kokar Muğla. Yar zülfüne tarak olur, gökyüzünde bayrak olur, bir tılsımlı ırmak olur geleceğe akar Muğla. Seni yürekten selamlıyorum Muğla.

Bugün bir araya gelip hasret giderdiğimiz bu meydanda kardeşlik var. Bu meydanda coğrafyamızın tüm renkleri var. Bu meydanda medeniyetimizin kökleri var. Bu meydanda zalimin karşısında Hakk'ın haklının yanında durmakla nam salmış yiğitler var. Terör örgütlerine ve darbecilere karşı cesaretle mücadele eden gazilerimiz var. Bunun için diyoruz ki Muğla'ya hizmet yakışır, Muğla'ya eser yakışır, Muğla'ya yatırım yakışır, Muğla'ya AK Parti belediyeciliği yakışır, Muğla'ya Cumhur İttifakı yakışır.

"Bodrum'u yıllardır sel alıp götürüyor"

Memleket işi gönül işi diyerek, belediye işi gönül işi diyerek yanımızda olmaya var mısınız? Muğla'yı yıllarca CHP yönetimi yönetti mi? Ne yaptılar? Artık benim milletim bu CHP zihniyetine dersini şu sandıkta versin. Bodrum'u yıllardır sel alıp götürüyor. Her türlü rezillik orada ve hiçbir altyapı yok. Hangi ilçeye bakarsan bak hiçbir altyapı yok. Artık bu işi bitirelim diyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muğla'ya yeni bir stat kazandıracağız ve var olan stadın yerine de Millet Bahçesi yapacağız.https://t.co/cfJJJ9kVMO pic.twitter.com/dU4CN9eZss — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Şubat 2019

"Muğla'ya 20 katrilyon lira yatırım yaptık"

17 yıldır Türkiye'de sadece hizmet ettik, yatırım yaptık, eser ortaya koyduk. Ne diyor Ziya Paşa; Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz eserlerimizle varız. Muğla'ya bugüne kadar 20 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. Eğitimde 3 bin 79 adet yeni derslik kazandırdık. Önümüzdeki sene toplamda 4 bin kişi kapasiteli 3 adet yurt binası daha açıyoruz. İlçelerimizde yapılacak yurtlarla ilgili arsa tahsisi ve proje çalışmaları sürüyor. Spor salonları Muğla'ya, Fethiye'ye, Milas'a gençlik merkezleri yaptık. Muğla'ya yeni bir stat kazandırma ve mevcut stadın yerini de Millet Bahçesi yapma çalışmalarımız sürüyor. Ama yetmez, Millet Bahçesi'nin bir köşesine de inşallah yaklaşık bin metrekarelik Millet Kıraathanesi yapacağız.

"Bunlar yatıp kalkıp kumarla meşkuller"

Ben Kıraathane diyorum CHP'liler ne anlıyor kumarhane. Bunlar tabi yatıp kalkıp kumarla meşkuller. Kıraathane nedir diye sorsan bilmezler. Kıraathane okuma evidir. Bu kıraathanede çay, simit, kek, pasta bunlar olacak ve her türlü hizmet olacak. Benim gençlerim oraya gelecekler hem derslerini çalışacak hemde orada çaylarını, kahvelerini içmek surediyle benim ne devletim varmış benim ne belediyem varmış diyecek. İşte biz hizmet belediyeciliği diyoruz.

"İmar Barışı ile 321 bin Muğlalı vatandaşımızın sorununu çözdük"

Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, şehit yakınlarımıza, yaşlılarımıza, engellilerimize 1,1 katrilyon lira destek verdik. Sağlıkta 500 yataklı Muğla Devlet Hastanesi'nin de aralarında bulunduğu 10'u hastane olmak üzere toplam 33 tesisi şehrimize kazandırdık. Biz Milas'taki hastaneyi bitirmek üzereyiz. Fakat Büyükşehir belediyesi bağlantı yolunu yapmamakta ısrar ediyor. Bodrum'da müteahhitten kaynaklanan bir sebepten gecikme yaşandı onu da çözüyoruz. Muğla'da 3 bin 320 konut projesini hayata geçirdik. İmar Barışı ile toplam 321 bin Muğlalı vatandaşımızın sorununu çözdük.

Sizin için yollar yaptık. Bölünmüş yol uzunluğunu 16 senede 90 kilometreden 450 kilometreye çıkardık. Dalaman Havalimanımızın 2003 yılında 2 milyon 355 bin yolcusu vardı bunu 4,5 milyona çıkardık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muğla'nın 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşılayacak Sandras içme suyu projesine bu yıl başlıyoruz.https://t.co/cfJJJ9kVMO pic.twitter.com/EGdKoVKN6o — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Şubat 2019

"Muğla'da 6 baraj ve 2 gölet inşa ettik"

Muğla'ya geçtiğimiz yol 4,5 milyon turist geldi. 6 baraj ve 2 gölet inşa ettik. Devlet Su İşleri'ni devreye soktuk Muğla'nın 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşılayacak Sandras İçme Suyu Projesi'ne bu yıl başlıyoruz. İnşa ettiğimiz sulama projeleri ile 86 bin dekar araziyi sulamaya açtık. Akgedik Barajı'ndan aldığımız suyu Milas'a vereceğiz. Bu yıl Bodrum'u AK Parti belediyeciliği ile tanıştıralım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye genelinde 81 ilimize doğalgazı ulaştırdık, Milas'a da doğalgazı getireceğiz.https://t.co/cfJJJ9kVMO pic.twitter.com/dyyj0U9F0e — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 22 Şubat 2019

"Desteklerimizle 35 bin kişilik ilave istihdam oluşturduk"

Bay Kemal diyor ki çiftçiler battı ellerinden tarlaları alındı. Akşam yalan sabah iftira. Çiftçilerimize 1,3 katrilyon tarımsal destek verdik. Desteklerimizle 35 bin kişilik ilave istihdam oluşturduk. 105 bin işyerimizi 1,3 katrilyon tutarında SGK prim teşviki ile destekledik.

"Milas'a da doğal gazı getireceğiz"

Türkiye genelinde şu anda 81 vilayete doğal gazı ulaştırdık. İlçelerimize de ulaştırdık Milas'a da doğal gaz getireceğimizin müjdesini burada sizlere vermek istiyorum. Artık kömürlükten kömür, odun alalım devrini geriye koyalım. CHP zihniyeti bunları bitiremez. Ben İstanbul'u hava kirliliği ile aldım, çöp dağları ile aldım ve patlayan Ümraniye çöplüğü kim vardı Büyükşehir'de CHP, ilçede yine CHP 39 kardeşimiz orada öldü. Şimdi İstanbul'da doğal gazın gittiği ev sayısı 6,5 milyona ulaştı.

"Biz sizi sesinizden tanırız"

Bugün Türkiye'de iki ittifak var bir tarafta Cumhur İttifakı var diğer tarafta zillet ittifakı, illet ittifakı var. Zillet ittifakının partileri yaptıkları işten kendileri bile utandıkları için adaylarının arkasında aslanlar gibi duramıyorlar. Bunlar herkesi kör yerine koyuyor. CHP, bunun yanında HDP ve diğerleri, sizin ittifakınız gün gibi ortada. Biz sizi sesinizden tanırız. HDP'nin nerelerde kimi desteklediğini bizde milletimiz de biliyor. Ne diyorlar? AK Parti ve MHP'ye kaybettirecek yerlerde zillet ittifakını destekleyeceğiz. Biz bugüne nasıl geldiğimizi her fırsatta anlatıyoruz.

Hatırlayın 15 Temmuz gecesi ben Marmaris'teydim tabi haber gelince hemen eşim damadım kızım torunlarım buradan hareket ettik. Son ana kadar pilota nereye ineceğimizi söylemedim. Son anda söyledim ve çok enteresan 01.15 gece fakat oraya indikten sonra öğrendim yüzbinler Atatürk Havalimanı'ndaydi. Bay Kemal 23.25'te oraya gelmiş tankların arasından Bakırköy belediyesine gitmiş. Ve utanmadan diyor ki benim haberim olsaydı bende orada beklerdim diyor. Sende o yürek var mı? Yüz binler meydanda duruyor haberim olsaydı bende orada olurdum diyor. Sen korkaksın sende o yürek yok. Bu kadar seçime girdi her seçimi kaybediyor. Adam her seçimi kaybediyor, koltuğa acayip yapışmış. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir siyasetçi o kadar mağlubiyetten sonra bu kadar koltukta durmaz.

"Öyle adaylar gösterdiler ki evlere şenlik"

Cumhur İttifakı'nı 15 Temmuz'da sokaklarda, meydanlarda kurduk biz. Pazara kadar değil mezara kadar devam edeceğiz biz. Peki onlar hangi pazarlıklarla bir araya gelebildiklerini söyleyebiliyorlar mı? Ülkemize husumet bekleyen ne kadar çevre varsa bu ittifakın arkasında saf tutuyor. Zillet ittifakı liste kavgalarının, ayak oyunlarının, dövüşün, çekişin içinde boğulmuş durumda. Üstelik İzmir'den Beyoğlu'na kadar pek çok yerde öyle adaylar gösterdiler ki tam evlere şenlik. Zillet ittifakının adaylarının içinde 12 Eylül darbecilerinin celladı babasını yere göğe sığdıramayan da var bölücü terör örgütünün eylemlerine destek verenlerde var.

Ülkemizin başına çorap örmek için yıllardır uğraşıp başarılı olamayan içerideki ve dışarıdaki tüm kesimler son ümit olarak 31 Mart'a sarılmış durumdalar. 31 Mart'ın kimin için ne ifade ettiğini görüyorsunuz değil mi? 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın tüm Türkiye'de rekor oyla sandıklardan çıkacağına ben yürekten inanıyorum.

Güvenlik güçlerimiz, PKK'nın tüm ümidini 31 Mart'ta zillet ittifakının başarısına bağladığını tespit ettiler. Ekonomimize saldırarak, aşımıza, ekmeğimize, kesemize göz dikenlere hadlerini bildireceğiz. Daha milletimize vereceğimiz çok hizmetimiz var. Onun için sizden güçlü bir destek bekliyoruz.

Kaynak: TRT Haber