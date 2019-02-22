31 Mart Yerel Seçimi için takvim işliyor. Geçici aday listeleri, ile ve ilçe seçim kurulları tarafından sabah saat 08.00 itibarıyla açıklandı.

Listelere Cumartesi gününe kadar itiraz edilebilecek. İtirazlar, 25 Şubat Pazartesi gününe kadar değerlendirilerek karara bağlanacak.

Ardından il ve ilçe seçim kurullarının kararlarına yönelik itiraz süreci başlayacak. Yüksek Seçim Kurulu bu itirazları 1 Mart Cuma gününe kadar kabul edecek ve karara bağlayacak.

Böylece 31 Mart yerel seçiminde yarışacak adaylar netleşecek. Kesin aday listeleri ise 3 Mart Pazar günü ilan edilecek.

Kaynak: TRT Haber