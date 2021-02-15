Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Rize 7. Olağan İl Kongresi'nin ardından Rize-Artvin Havalimanı şantiyesine gitti.

Yağış nedeniyle idari binaya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan devam eden inşaata ilişkin brifing aldı.

[Fotoğraf: AA [Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rice Belediyesi'ni ziyaret etti. Erdoğan'ı belediye başkanı Rahmi Metin karşıladı.]]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Rize Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Rahmi Metin'den kent merkezinde yapılan çalışmalara ilişkin de bilgi aldı.

[Fotoğraf: AA]