Haber Giriş: 15 Şubat 2021 Pazartesi 21:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize-Artvin Havalimanı inşaatıyla ilgili bilgi aldı
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden Rize-Artvin Havalimanı inşaatına gezdi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yenişehir Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Rize 7. Olağan İl Kongresi'nin ardından Rize-Artvin Havalimanı şantiyesine gitti.
Yağış nedeniyle idari binaya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan devam eden inşaata ilişkin brifing aldı.
[Fotoğraf: AA [Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rice Belediyesi'ni ziyaret etti. Erdoğan'ı belediye başkanı Rahmi Metin karşıladı.]]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Rize Belediyesini ziyaret ederek, Belediye Başkanı Rahmi Metin'den kent merkezinde yapılan çalışmalara ilişkin de bilgi aldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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