Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe’ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Bir haftaya da çok ciddi bir ışık verecektir"

Görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız ön hazırlıkları gayet iyi bir şekilde yaptılar. Ve her iki taraf da burada gerek bu buluşmanın veya bu tartışmanın moderatörünü belirlemede her iki görevli arkadaşlar müşterek bir çalışma yaparak ismi belirlediler.

İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir, bunu bizzat o akşam ki müzakereden sonra çok daha net güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak diye inanıyorum ve bunun gerçekten son kırılma noktası olan pazar günü, bir haftaya da çok ciddi bir ışık verecektir diye inanıyorum.

[Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını] Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul gibi dünyanın örnek bir şehrini en ideal hangi yönetici yönetebilir? O akşamki müzakereden sonra çok daha net, güzel bir şekilde değerlendirme fırsatını halkımız bulacak diye inanıyorum.https://t.co/HNI6nCs8rb pic.twitter.com/Ofx6pu92Fs — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Haziran 2019

"Rejim saldırıları devam ettirecek olursa gereğini yaparız"

Yaralılarımız oldu, şehidimiz de oldu. Bunu karşı tarafa çok ağır ödettik. Ancak rejim yani burada eğer burada bizim gözlem kulelerine bazı saldırılar vesaireler bunları devam ettirecek olursa, bu yanlışa hala inatla devam edecek olursa bizim burada sessiz kalmamız mümkün olmaz. Gereğini de yaparız. Çünkü biz burada barışın egemen olmasını istiyoruz. Biz burada ölümlerin durmasını istiyoruz. Ama varil bombalarıyla, fosfor bombalarıyla bu bölgeye saldırılarında devam etmesi hiçbir zaman affedilemez. Ve buna da sessiz kalamayız.

[İdlib'de gözlem noktasına saldırı] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rejim eğer bizim gözlem kulelerine saldırılarına devam edecek olursa gereğini yaparız.https://t.co/HNI6nCs8rb pic.twitter.com/gGmJndDKAc — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Haziran 2019

"Kuzey Kıbrıs'ta ne kadar asker bulunması gerekiyorsa o kadar askeri bulundururuz"

Kuzey Kıbrıs'ta askerimizin azalması diye bir şey söz konusu değildir. Orada ne kadar asker bulunması gerekiyorsa orada o kadar askeri bulundururuz, bunun için de birilerinden izin almak diye bir mecburiyetimiz yoktur, bunun da bilinmesi gerekir.

"Valimiz seçim sonrası işin takipçisi olacaktır"

(CHP'nin İl Seçim Kuruluna başvuru görüntüleri) Ben inanıyorum ki Yüksek Seçim Kurulu da burada gerekli olan adımı atacaktır.

Bu devletin valisine kimsenin, ben edep ederim ağzıma alamam, bu ifadeyi kullanma hakkı yoktur. Devletin valisini küfürle anmak kabul edilebilir değil. Bu işin arda bırakılır bir yanı yok, valimiz seçim sonrası işin takipçisi olacaktır. Kim bilir bundan sonra daha neler çıkacak.

[Ordu Valisi'ne hakaret tartışması] Cumhurbaşkanı Erdoğan: Devletin Valisini bu şekilde bir küfürle anmak kabul edilebilir bir şey değildir.https://t.co/HNI6nCs8rb pic.twitter.com/VhiOFgZrUn — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 14 Haziran 2019

Önümüzdeki hafta içerisinde halkla buluşmalar çerçevesinde halkımızla bir arada olmak suretiyle İstanbul'umuzu beraber dolaşacağız.

Kaynak: TRT Haber / AA