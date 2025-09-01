Açık 28ºC Ankara
Gündem
AA 01.09.2025 10:43

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i en yakın zamanda ülkemize bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i en yakın zamanda ülkemize bekliyoruz
[Fotograf: AA]

Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrinde bulunan Erdoğan, zirve marjındaki temaslarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir otelde Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü.

Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede "Putin'i yakında ülkemize bekliyoruz" dedi.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Çağrı Erhan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin'i en yakın zamanda ülkemize bekliyoruz

Recep Tayyip Erdoğan Vladimir Putin
