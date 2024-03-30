Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi, İstanbul bir başka güne açılacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlediği mitingde halka hitap etti.

Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Sizlerle beraber olmaktan, hasret gidermekten memnuniyet duyuyorum. Bu güzel bahar gününde bizleri bir araya getiren rabbime hamdediyorum. Artık son 10 gününe girdiğimiz Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyor, bu mübarek günlerin ülkemiz, milletimiz ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Yaklaşık 6 aydır İsrail'in zulmü altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazzeli ve Filistinli kardeşlerimize dua ediyoruz. Bizler ailelerimizle, sevdiklerimizle, dostlarımızla birlikte oruçlarımızı huzurla açarken, bombaların yanı sıra açlık ve susuzlukla da katledilmek istenen Gazzeli mazlumların Allah yardımcısı olsun diyoruz.

"Halka teşekkür etmeyen, Hakk'a da hizmet edemez"

Bizim kültürümüzde halka teşekkür etmeyen, Hakk'a da şüküredemez. Bu vesileyle Arnavutköy'e teşekkür borcumuzu ödemek isterim. 14-28 Mayıs seçimlerinde Arnavutköy, İstanbul'da bize en güçlü desteği veren ilçelerimiz arasındaydı. Milletvekilliğinde yüzde 60,4, cumhurbaşkanlığında yüzde 63,7 gibi rekor oranlarda Cumhur İttifakı'nı destekleyen siz Arnavutköylü kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Siz bizi bahtiyar ettiniz, bizi gururlandırdınız. Bize sahip çıktınız. Rabbim de sizlerin yüzünü güldürsün, her birinizden razı olsun. Bu oy oranları sadece aramızdaki muhabbetin göstergesi değildir. Aynı zamanda bu teveccüh çok ağır bir sorumluluk demektir. Bugüne kadar bize olan itimatınızı asla boşa çıkarmadık. İnşallah bondan sonra da sizlerin güvenine layık olmaya çalışacağız.

Arnavutköy benim için geçmişi yaklaşık 30 yılı bulan bir ilçemizdir. Yani şimdi hani bazı adaylar var ya, İstanbul'un şu anki büyükşehir belediye başkanına sorun Arnavutköy'ün nerede olduğunu bilmez. Bu kardeşiniz 30 yıllık bu geçmişte Allah rahmet etsin Bahtiyar beyin buradaki belediye başkanlığı sürecinden başlayan bir süreç. Biz böyle çalıştık. Şu anda girerken alana sorun bakalım emniyet ne kadar katılım var? Bu muhteşem katılımı bir alalım dedim. Rakam 35 bin. Evelallah şimdi bu akşam artık kampanya bitiyor. Yarın oylarımızı kullanacağız. Sandığa gümbür gümbür giderken inşallah Arnavutköy'ü gerçek belediyeciliğe Murat Kurum kardeşime ve aynı zamanda Arnavutköy belediye başkan adayımız Candaroğlu'na teslim ediyor muyuz? Öyleyse, ana kademe çok çalışacak fazla bir şey kalmadı. Kadın kollarımız çok çalışacak. Gençler çok çalışacağız. Yarın da sandıklara sahip çıkacağız. Bu sefer yerel yöneticilerimizi belirlerken cumhurbaşkanınız olarak ben yanınızdayım. Bakanlar olarak tüm Kabine yanınızda. Yerel yönetim de yanımızda olduğu zaman Arnavutköy hizmetten geri kalır mı? Bugüne kadar nasıl kalmadıysa bundan sonra da kalmayacak.

"31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız?"

İlçemize ve şehrimize kim aşkla hizmet edecekse tercihimizi onlardan yana kullanalım. Yoksa cürmü kadar yer yakacak olanların Arnavutköy'e bir hizmeti olabilir mi? Bu gerçek belediyeciliği iktidar yaparsak Allah'ın izniyle Arnavutköy her türlü hizmeti alacaktır. İşte İstanbul Havalimanı'nı yaptık mı? Hemen yanıbaşınızda İstanbul Havalimanı var mı? Dünyanın sayılı havalimanlarından bir tanesi oldu. Yaparsa AK Parti yapar. Bundan sonra yine biz aynı şekilde yollarıyla, Çam Sakura Hastanesi'ni yaptık. Şu andaki belediye başkanı oranın yolunu bile yapmadı. Onu da yine Ulaştırma Bakanlığı olarak biz yaptık. 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Hanımlar var mıyız? Gençler var mıyız? Arnavutköy ile birlikte tüm İstanbul haritasını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? Büyükşehirde Murat Kurum diyor muyuz? Arnavutköy'de Mustafa Candaroğlu diyor muyuz? Rabbim sizlerden razı olsun.

"İstanbul'un 5 yıl daha kaybetmeye takati kalmadı"

Sizlerden buradan eve gittiğinizde elinize telefonu alıp eşi, dostu, arkadaşı tek tek aramanızı istiyorum. Kardeşlerimize bizlerin selamını iletmenizi özellikle istirham ediyorum. Ardından 31 Mart'ın önemini anlatacağız. Bizim gibi mutlaka onların da sandığa gitmesini sağlayacağız. Projesiz, hizmetsiz ve vizyonsuz adaylara oy vererek oylarını heba etmemeleri gerektiğini izah edeceğiz. İstanbul'un CHP'nin algı belediyeciliği ile bir 5 yıl daha kaybetmeye artık takatinin kalmadığını örnekleriyle anlatacağız.

"Belediyecilik nedir bunu biz biliriz"

İstanbul'u muradına kavuşturarak gerçek belediyecilik dönemini anlatacağız. Murat Kurum kim? Murat Kurum benim kabinemde bakan arkadaşımdır. Böyle çalıştık ve şimdi de bakanlıktan aldık İstanbul'a belediye başkan adayı yaptık. Niye? Bu işi biz biliriz. 5 yıl İstanbul'a belediye başkanlığı yaptım mı? Yaptım ve bu Arnavutköy'ü belli bir seviyeye Allah'ın izniyle bu kardeşiniz getirdi. Tabii gençler bunu bilmeyebilir. İşte bu adımları biz attık. Dolayısıyla belediyecilik nedir bunu biz biliriz. Şimdi de buraya bir bakan arkadaşımı şehircilik bu yöndeki bir inşaat mühendisi bakan arkadaşımı İstanbul'a büyükşehir belediye başkan adayı olarak gönderdik. İşi bileni gönderdik. İnanıyorum ki, yarın akşam Murat kardeşimi tercih ettiğimiz anda pazartesi gününden itibaren İstanbul bir başka güne açılacak. Sizlerden Fatih'in emaneti bu aziz şehre sahip çıkmanızı bekliyorum. 31 Mart seçimlerinin Arnavutköy ile birlikte tüm İstanbul'umuz için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB Başkanlığımızdan itibaren son 30 yıldır hep icraatlerimizle konuştuk. 81 vilayetimizin tamamına mührümüzü vurmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. pic.twitter.com/HlzHDcbl0C — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 30, 2024

"Son 30 yıldır hep icraatlarımızla konuştuk"

Kimi insan iş yapar, kimisi de sadece laf üstüne laf koyar. Kimileri de kayak yapmaya İsviçre'ye gider. İstanbul'u sel alır, her taraf rezillik ama İstanbul'un belediye başkanı meydanda yok. Kimi insan eser üretir kimisi de sadece polemik peşinde koşar. Ziya Paşa ne diyor; Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. İşte sanki Ziya Paşa bunlar için bunu söylemiş. Biz İstanbul büyükşehir belediye başkanlığımızdan itibaren son 30 yıldır hep icraatlarımızla konuştuk. Beceriksizliğini bahanelerle örtmeye çalışanlardan değil, milletine hizmet edebilmek için engelleri aşanlardan olduk. Ama Kastamonu'da sel afeti oldu. Murat Kurum çizmeleriyle beraber oradaydı. Deprem oldu 11 vilayet Murat Kurum çizmeleriyle beraber deprem bölgesindeydi. Antalya'da deprem oldu oradaydı. Kastamonu'da felaket Murat Kurum kardeşim oradaydı. Peki bunlar neredeydi? Ara da bul, bulamazsınız. 81 vilayetimizin tamamına mührümüzü vurmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz.

"Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metromuzun açılışını yaptık"

Bugün eser ve hizmet siyasetimizin sembolleri İstanbul'la birlikte Arnavutköy'ün de dört bir yanında yükseliyor. Bolluca Millet Bahçesi'nin yapımında sona geldik. Karaburun Millet Bahçemizin de projelendirme çalışmalarına devam ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde canlı bağlantıyla Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metromuzun açılışını yaptık. Uzunluğu 14 kilometre olan 4 istasyonlu bu hat sayesinde artık Arnavutköy'den havalimanına 8 dakikada gidebiliyorsunuz. Arnavutköy-Gayrettepe arasındaki ulaşımı da 41 dakikaya düşürdük. Toplam 69 kilometrelik mesafesiyle Türkiye'nin en uzun raylı sistem ring hattını tamamlamış olacağız. Bir kez daha metro hattımızın hayırlı olmasını diliyorum. Yaklaşık 100 dönüm arazi üzerine kurulacak olan Arnavutköy Küçük Sanayi Sitesi'nin yapımına başladık.

"Murat Kurum kardeşimle birlikte Arnavutköy kazanacak"

İstanbul Havalimanı'mızın sadece Avrupa'nın değil dünyanın en iyi havalimanlarından olduğunu görüyoruz. Muhalefetin buraya uçak inmez dediği bunun için engellemeye çalıştıkları, akla hayale gelmeyecek iftiralar attığı havalimanımız ülkemizin gururu haline geldi. Şimdi Murat Kurum kardeşimizin dışındaki adaylara baktığınız zaman bunlar kiminle yarış ediyor? Murat kardeşim burada seçimi kazandığı zaman kim kazanacak? Arnavutköy kazanancak, tüm Arnavutköylüler kazanacak.

Çünkü biz cumhurbaşkanı olarak, tüm Kabine üyelerimle bizler sizlerin hizmetinde olacağız. Ocak ayında İstanbul Havalimanı'mız günlük ortalama 1308 uçuşla Avrupa'nın en işlek havalimanı seçildi. Havalimanımızın açılmasıyla birlikte Arnavutköy'müz başta turizm olmak üzere bir çok alanda gelişmeye, yatırım çekmeye başladı. Benzer başarı diğer örneklerde olduğu gibi aynen yayıldı. Hatırlayın, Kuzey Marmara Otoyolu'na, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, Marmaray'a, Avrasya Tüneli'ne, şehir hastanelerimize demediklerini bırakmadılar. İsraf dediler, ne gerek var dediler, hiçbir teklif getirmeden ortaya hiçbir alternatif sunmadan sadece eleştirdiler.

"Gereksiz dedikleri hastanemiz 16,5 milyon insana hizmet verdi"

Hatta bugün Avrupa Yakası'nın sağlık merkezi olan Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nin birkaç kilometrelik yolunu bile yapmadılar. Sonuçta, gereksiz dedikleri hastane geçen 4 yıllık sürede tam 16,5 milyon insana hizmet verdi. Şunu çok net görebiliyoruz şayet biz, muhalefetin takoz siyasetine boyun eğip geri adım atsaydık ne bu yatırımlar hayata geçerdi, ne de vatandaş hizmet alırdı. İstanbul trafiği bugünkünden çok daha vahim olurdu. Kaliteli sağlık hizmetlerine ulaşım çok daha zorlaşırdı. Arnavutköy istihdam ve turizm noktasında gelişemezdi. Yani ülkemize, şehrimize ve ilçemize katkı sağlayan yatırımların hiçbiri gerçekleşmezdi. Biz muhalefete rağmen kararlı davrandık, sabrettik, mücadele ettik ve hamdolsun tüm bu eserleri ve nicelerini sizlerin hizmetine sunduk. Bunların haricinde daha pek çok yatırımı, projeyi, hizmeti İstanbul'umuza kazandırmanın sevincini yaşadık.

"Yarın akşam sizden gelecek müjdeyi Ankara'da takip edeceğim"

İnşallah bunlara 31 Mart'tan sonra yenilerini ekleyeceğiz. Unutmayın, sizin için İstanbul için 85 milyonun tamamı için koşturmaya devam edeceğiz. Biz sizi seviyoruz, biz sizlere aşığız yani bu sonradan gelenler var ya, bunların benim Arnavutköy'lü kardeşlerimle bir dertleri yok ama bizim derdimiz var. Çünkü biz Arnavutköy'ün geçmişini çok iyi biliriz. Bunların böyle bir derdi yok. İnşallah yarın akşam sizden gelecek müjdeyi Ankara'da takip edeceğim. Arnavutköy'ü takip edeceğiz.

Şimdi buradan Güngören'e geçiyoruz orada kardeşlerimizle beraber olacağız. Türkiye olarak Etrafı ateş çemberiyle çevrili çok zorlu bir coğrafyadayız. Karadeniz'in öte tarafındaki savaş iki yılını tamamladı üçüncü yılına girdi. Komşumuz Suriye 13 yıldan fazladır istikrara, barışa, huzura kavuşamadı. Gazze'de masum sivillere yönelik soykırımı hepimiz içimiz kan ağlayarak takip ediyoruz. Moskova'da düzenlenen vahşi terör saldırısı, durumun hala ne kadar kritik olduğunu hepimize gösterdi. Kısa sürede suların durulmayacağını dünyamızın çok zor günlere gebe olduğunu görüyoruz. Hükümet olarak biz sizlere efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik. Murat kardeşim aynen o da benim gibi sizin hizmetkarınız olacaktır.