Adım adım oy kullanma rehberi

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapılacak.

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek. Seçimlerde 34 siyasi partinin adayı yarışacak. Seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek.

Seçmenin oy kullanma işlemini gerçekleştireceği adımlar şöyle:

1- Sandık görevlisinin verdiği birleşik oy pusulalarını, zarf ve mührü alarak oyunuzu kullanmak üzere kabine geçin.

2- Mührü, tercih dairesinin dışına taşırmayın. Oy pusulalarında tercih ettiğiniz siyasi parti veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmamak suretiyle “TERCİH” veya “EVET” mührünü basın.

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak.

3- Oyunuzu kullandığınız oy pusulalarını mühürlediğiniz yer dışta kalacak şekilde katlayarak zarfa koyun.

4- Kabinden çıkarak oy kullandığınız zarfı sandığa atın.

5- Sandık seçmen listesinde adınızın bulunduğu yerin karşısına imzanızı atın.

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclisi üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy verilecek.

Oylar hangi hallerde geçersiz kalacak?

- Arkasında sandık kurulu mührü ve YSK filigranı bulunmayan oy pusulaları.

- "Evet" ya da "tercih" mührü basılmamış oy pusulaları.

- Birden fazla adaya veya siyasi partiye mühür basılmış oy pusulaları.

- Birden fazla siyasi partiye veya adaya ayrılan alana taşmış mühür basılan oy pusulaları.

- Bütünlüğü bozulacak şekilde yırtılmış oy pusulaları.

- Mühür dışında herhangi bir özel işaret olan veya karalanmış oy pusulaları.

- Yazılar, harfler, sayılar yazılmış veya şekiller çizilmiş birleşik oy pusulaları.

Oy pusulalarını geçersiz kılmayacak durumlar:

- Zarfların açılması/oyların okunması sırasında, bir kısmının kazayla yırtılması.

- Pusulanın lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılmaması.

- Pusulanın katlanarak zarfa konulması sebebiyle mühür izinin oy pusulasının diğer kısımlara geçmesi.

- Mührün alanları ayıran çizgili bölgeye taşmış olması.

- Başka parti veya aday alanına taşırmadan siyasi parti/bağımsız aday alanına birden çok mühür basılması.

- Bir pusulanan geçersiz olması, diğerlerini geçersiz saymayacak.

Oy kabininde bulundurulması yasak cihazlar

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilemeyecek. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekiyor.

Kimler oy kullanabilecek?

18 yaşını doldurmuş ve seçmen kütüğünde kaydı bulunan her Türk vatandaşı oy kullanabilecek. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Adres Kayıt Sistemi ile Kimlik Paylaşım Sisteminden alınan verilerle oluşturulan seçmen kütükleri sürekli güncelleniyor.

Kimler oy kullanamaz?

Kısıtlı olanlar, Kamu hizmetinden yasaklı olanlar, Silah altında bulunan erler, onbaşılar ve kıta çavuşları (Her ne sebeple olursa olsun, izinli bulunanlarda bu hükme tabidir), Askeri öğrenciler, Taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç ceza infaz kurumlarında hükümlü olarak bulunanlar.

Oy verme saatleri

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman,

Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis'te saat 07.00'de başlayacak oy verme işlemi saat 16.00'da sona erecek.

Diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri ise 08.00-17.00 olarak belirlendi.

Nerede oy kullanacaksınız?

Seçmen kütüğüne kayıtlı olan seçmenler, sadece kayıtlı oldukları yerde oy kullanabilecek. Seçmenin nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağı, adreslerine gönderilen seçmen bilgi kağıdında yer alıyor.

Seçmen, www.ysk.gov.tr adresinden ve e-Devlet kapısından da bilgilerini sorgulayıp seçmen bilgi kâğıdının dökümünü alabilir, oy kullanacağı yeri ve sandık numarasını YSK Mobil Uygulamasından ve 444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezinden sorgulayabilecek. Ayrıca seçmenler www.ysk.gov.tr adresinden sorgulama yaptığında sandık kurulunda görevi olup olmadığını öğrenebilecekler.

Oy verme günü yanınıza, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı, geçici kimlik belgesi, nüfus cüzdanı, resmî dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hâkim ve savcılar ile yüksek

yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askerî kimlik kartı gibi kimliğini tereddütsüz ortaya koyan resimli, resmî nitelikteki belgelerden birini almayı unutmayın.