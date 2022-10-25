Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı 13:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Umurzakov ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sardor Umurzakov ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Umurzakov'u kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşme basına kapalı yapıldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan
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