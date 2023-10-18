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Gündem
TRT Haber 18.10.2023 17:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuri Pakdil ve Özdemir Bayraktar'ı andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Teknoloji Hamlesi idealinin ve milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar ve Kudüs Şairi olarak hafızalara kazınan mütefekkir, şair ve yazar Nuri Pakdil'i vefatlarının yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nuri Pakdil ve Özdemir Bayraktar'ı andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özdemir Bayraktar ve Nuri Pakdil'i sosyal medya hesabından yayımladığı mesajıyla andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Savunma sanayinde tam bağımsız Türkiye hedefimize, Milli Teknoloji Hamlemize ömrünü vakfeden, ülkemize asırlar geçse de unutulmayacak hizmetlerde bulunan değerli dostum Özdemir Bayraktar Beyefendi'yi ahirete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum" mesajını paylaştı.

Erdoğan, Nuri Pakdil için "Kaleme aldığı eserleri, tutkuyla bağlı olduğu değerleri ve ufuk açan vizyonunu hiçbir zaman unutmayacağımız Kudüs Şairi Nuri Pakdil Beyefendi'yi vefatının yıl dönümünde rahmetle ve saygıyla yâd ediyorum. Rabbim mekânını cennet eylesin" şeklinde konuştu.

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