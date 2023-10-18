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TRT Haber 18.10.2023 17:06

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 Ekim 1991’de bağımsızlığını kazanan Azerbaycan’ın Bağımsızlık Günü’nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyada eşi benzeri olmayan bir kardeşliğe sahip olduğumuz Can Azerbaycan'ın bağımsızlık yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev gardaşıma ve tüm Azerbaycan halkına bu gurur günü vesilesiyle Türkiye'nin selamını iletiyorum." ifadesini kullandı.

 

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Azerbaycan Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev
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