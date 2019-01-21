Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda düzenlenen Ekonomi Şurası'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Elde ettiğimiz her başarının gerisinde milletimize ve ülkemize olan inancımız yatıyor"

Biz bugüne kadar olduğu gibi ülkemizin menfaatine olan her talebi dinleyecek ve gereğini yapacağız. Özellikle ticarette de siyasette de hayatın diğer alanlarında da başarının sırrı önce inanmak sonra harekete geçmek ardından da yılmadan mücadeleye devam etmektir. Bizim bugüne kadar elde ettiğimiz her başarının gerisinde milletimize ve ülkemize olan inancımız yatıyor. Türkiye'nin en büyük sorunu dışarıda rekabet ettiği güçler değil kendi içimizdeki bir takım kifayetsizlerdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin en büyük sorunu dışarıda rekabet ettiği güçler değil, kendi içerisindeki bir takım kifayetsizlerdir.https://t.co/2UvxBbCNMI pic.twitter.com/fgx5RA9Z1H — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Ocak 2019

Kendi ecdadını ısrarla küçümseyen ve aşağılayan zihniyetin bu ülkenin geleceğine zerre kadar katkısının olması mümkün değildir. Bu kesimin sürekli diline doladığı şeylerden biri de bizim tarihimizde üretimin olmadığıdır. Bunlar sanıyor ki Türkiye Cumhuriyeti gökten zembille indi. Biz ülke ve millet oalrak her alanda olduğu gibi sanayi ve ticarette çok güçlü bir müktesebata sahibiz.

"Avrupa bize hayranlıkla bakıyordu"

17. ve 18. yüzyıllarda Osmanlı'da madeni eşya imalatı, kuyumculuk, boyacılık, deri ve dokuma işleri ciddi bir şekilde gelişmişti. Avrupa bize hayranlıkla bakıyordu. Bizim ecdadımız 200 yıl öncesine kadar pek çok Avrupa ülkesinin önünde yer alıyordu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle geleceğe büyük bir miras bıraktığımızı düşünüyoruz.

"Birilerinin fırsatçılığa yönelmesi gerçekten üzüntü vericidir"

Ülkemizin geçtiğimiz yıl yaşadığı dalgalanmada maalesef bazı kesimler iyi bir imtihan veremedi. Dalgalanmayla asla orantılı olmayan fiyat artışlarıyla ilgili örnekler her gün karşımıza geliyor. Bu akıl ve ahlak dışı artışları hep birlikte düşünmeliyiz. Devletimiz, milletimizin üzerindeki yükleri azaltmak için elinden geleni yapmıştır. Birilerinin fırsatçılığa yönelmesi gerçekten üzüntü vericidir.

"Vatandaşımı sömüren varsa hesabını sorarız"

Kimseye zararına iş yap demiyoruz. Ancak faiz oranları düşmüş, enflasyon belli oranda düşmüş. Hala marketlerde fiyatlar düşmüyor. Bize düşen bu marketlerde eğer kalkıp benim halkımı sömürme mücadelesi devam ettirenler varsa bunun hesabını sorma bizim görevimizdir ve sorarız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Marketlerde benim halkımı sömürme mücadelesini devam ettirenler varsa, bunun hesabını sorma görevi bizimdir ve hesabını da sorarız.https://t.co/2UvxBbCNMI pic.twitter.com/FrrYeFmodA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Ocak 2019

"ABD ile ticarette hedef 75 milyar dolar"

İhracatımız bu yıl 168 milyar doları aşarak rekor kırdı. Hedefimiz 500 milyar dolar. Sayın Trump son görüşmelerimizde en az 75 milyar dolarlık ticarete ulaşmamız gerektiğini söylüyor. Dün akşamki görüşmede bunu tekrardan dile getirdik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD Başkanı Sayın Trump, dün akşam yaptığımız görüşmede, en az 75 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaşmamız gerektiğini hatırlattı.https://t.co/2UvxBbCNMI pic.twitter.com/8EqCIxS11k — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Ocak 2019

"Ülkemize en ufak saldırıda bulunanlar bunun bedelini çok ağır ödeyecekler"

Ülkemizin güvenliğinin sınırlarımızdan değil ötesinden başladığına inanıyoruz. Yıllardır ülkemizi kendi içine kapatanlar bizim bu politikamıza engel olmaya çalışıyor. Zeytin Dalı Harekatı'ndaki şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Biz oralardaki mücadelemizi sürdüreceğiz. Ülkemize en ufak saldırıda bulunanlar bunun bedelini çok ağır ödeyecekler. Tüm terör örgütleri bunun bedelini ağır ödüyor. Sayın Trump'la görüştüğümüz gibi 20 mil sınırlarımızın ötesinde bu bizim için bir koridor.

"Münbiç'i asıl sahiplerine teslim edeceğiz"

Pazartesi, Çarşamba Rusya ziyaretimiz var. Suriye konusunu ele alacağız. Sayın Putin ile de görüşme yapacağız. Münbiç'i asıl sahiplerine teslim edeceğiz. Bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizi ısrarla bu bölgelerden uzak tutmak isteyenler terör örgütlerini palazlandırmak peşindedir. Bizi uzunca bir süre oyalayanların amaçlarının sınırlarımızı delik deşik etmek olduğunu daha iyi gördük.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Münbiç'in güvenliğini alacağız ve orayı sahiplerine teslim edeceğiz. Bizim Suriye'nin toprak bütünlüğü üzerinde hesabımız yok. Suriye Suriyelilerindir ve bir an önce de onu sahiplerine teslim etmenin gayreti içerisindeyiz.https://t.co/2UvxBbCNMI pic.twitter.com/ffLYlVh2cC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 21 Ocak 2019

"Tüm hazırlıklarımızı tamamladık"

Bütün gücümüzle bölgedeyiz. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Gerekirse adımlarımızı atacağız. Trump'a "Lojistik desteği verin, DEAŞ'ı biz buradan temizleriz." dedim. Ülkemize yeni bedeller ödetilmesine rıza göstermeyeceğiz. Bedel ödemesi gerekenler terör örgütleridir.

Kaynak: TRT Haber