Nefes kesen şovlar, akıllara durgunluk veren tasarımlar. "Ayakları yere basmayan tek festival" Teknofest'in ilki büyük yankı uyandırdı. Şimdi sıra Teknofest 2019'da.
Teknofest'e başvurular başladı. Duyuruyu T3 Vakfı, Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptı.
#TEKNOFEST ayaklarımızı yerden kesmeye devam ediyor!— TEKNOFEST İstanbul (@teknofestist) 20 Ocak 2019
Bu sefer Uçan Arabalar da var
Türkiye’de ilk defa düzenlenecek yarışmalarda ben de varım diyorsanhttps://t.co/wig0mn0JI8#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/YIc3ZmYw2r
Teknofest 2019'a katılacaklar 14 kategoride yarışacak
Teknofest 2019, daha renkli geçmeye aday. Yeni alanlar eklendi. Teknoloji tutkunları 14 kategoride yarışacak.
Yapay Zeka, Uçan araba, Otonom Sistemler, Uzay Teknolojileri, İnsansız Sualtı Sistemleri, Roketler, Robotik Fetih 1453 birbirinden ilginç kategorilerden bir kaçı.
Dereceye girenlere fırsatların yanı sıra para desteği de sağlanacak. Toplam 2 milyon liraya yakın ödül verilecek.
Başvuru için son tarih 28 Şubat
Teknofest 2019 için başvurular internet üzerinden 28 Şubat'a kadar yapılabilecek.
Kaynak: TRT Haber