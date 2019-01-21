Nefes kesen şovlar, akıllara durgunluk veren tasarımlar. "Ayakları yere basmayan tek festival" Teknofest'in ilki büyük yankı uyandırdı. Şimdi sıra Teknofest 2019'da.

Teknofest'e başvurular başladı. Duyuruyu T3 Vakfı, Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptı.

#TEKNOFEST ayaklarımızı yerden kesmeye devam ediyor!



Bu sefer Uçan Arabalar da var



Türkiye’de ilk defa düzenlenecek yarışmalarda ben de varım diyorsanhttps://t.co/wig0mn0JI8#MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/YIc3ZmYw2r