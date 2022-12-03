Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi 13:05Son Güncelleme: Kaynak: AA-DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, minibüs odaları başkanları ve şoförleriyle buluştu
[Fotograf: DHA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da minibüs odaları başkanları ve şoförleriyle bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da minibüs odaları başkanları ve şoförleriyle Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde buluştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe eşlik etti.
[Fotoğraf: DHA]
Buluşmaya katılan minibüs odaları başkanları ve çok sayıda şoför, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan İstanbul
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